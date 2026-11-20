Deadline poinformowało, że po wielu latach Macaulay Culkin może ponownie wcielić się w Kevina McCallistera w filmie pełnometrażowym. Według doniesień w studiu 20th Century należącym do Disneya rozpoczęły się wczesne prace nad kolejną odsłoną "Kevina samego w domu". Projekt ma rozwijać pomysł samego aktora, a scenariuszem i produkcją zajmą się Seth Rogen i Evan Goldberg ("Studio").
Culkin przedstawił swój pomysł na film
Culkin Getty Images © Allen J. Schaben
rozmawiał latem z Davidem Greenbaumem
, szefem Disney Motion Pictures, o możliwości powrotu do swojej najsłynniejszej roli. Aktor, który sam jest teraz ojcem, miał przedstawić interesujący pomysł na historię z udziałem starszego i rozsądniejszego Kevina. Kiedyś publicznie opowiadał o tym, jak wyglądałaby według niego fabuła: Kevin jest wdowcem lub rozwodnikiem. Ma syna, z którym jednak nie jest w najlepszych relacjach. W końcu dochodzi do eksplozji. Syn zamyka przed Kevinem dom. Kiedy ten stara się dostać do środka, syn buduje pułapki. Tak zaczyna się wojna domowa, w której stawką jest miłość ojca do syna i syna do ojca.
Nie jest jasne, czy taki koncept utrzymał się do dziś, ale aktor miał już okazję przedyskutować swój pomysł z Rogenem
i Goldbergiem
i teraz wspólnie nad nim pracują.
Nie wiadomo także, czy do projektu powróci Chris Columbus
, reżyser dwóch pierwszych części serii. Oryginalny "Kevin sam w domu
" z 1990 roku oraz jego kontynuacja, "Kevin sam w Nowym Jorku
", zarobiły łącznie 836,3 miliona dolarów. W 1997 roku powstała kolejna kinowa część ("Alex sam w domu
"), już bez udziału Culkina
. Łączne wpływy całej serii wzrosły dzięki niej do 915,7 miliona dolarów. Culkin
występował też w reklamach nawiązujących do filmów Columbusa
- w jednej zaledwie kilka dni temu.
Disney na razie nie komentuje doniesień o nowym filmie.
"Kevin sam w domu" - zwiastun