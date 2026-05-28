"Pierścienie Władzy". Czwarty sezon w przygotowaniu. Kiedy zdjęcia?

Fani wciąż czekają na premierę trzeciego sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", a tymczasem portal The Hollywood Reporter donosi, że czwarty sezon jest już w przygotowaniu.
Więcej Numenoru w czwartym sezonie "Pierścieni Władzy"
"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy
" to serialowy prequel cyklu kinowego Petera Jacksona
. Jego akcja rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami z "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia
". Fabuła bazuje na informacjach zawartych w dodatkach zamieszczonych w trylogii Tolkiena
, a nie na tym, co opublikowano w "Silmarillionie".
Kiedy Amazon kupował prawa do ekranizacji za kilkaset milionów dolarów, zapowiadał, że "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy
" będzie rozpisany na pięć sezonów. Dlatego też informacja o tym, że czwarty sezon jest już w przygotowaniu, nie jest wielkim zaskoczeniem.
The Hollywood Reporter podkreśla jednak, że choć przygotowania trwają, to Amazon formalnie jeszcze nie wydał zgody na realizację czwartego sezonu. Wydaje się jednak prawie pewne, że tak się stanie. Zdjęcia mają ruszyć na początku 2027 roku.
Tymczasem trzeci sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" będzie miał swoją premierę w listopadzie
. Jego akcja rozgrywać się będzie po przeskoku czasowym w szczycie wojny elfów z Sauronem. To wtedy pierścienie władzy trafiły do rąk śmiertelnych ras, a los Saurona
związał się z królestwem Numenoru, co po wielu stuleciach będzie miało swoje tragiczne konsekwencje.
O fabule czwartego sezonu na razie oficjalnie nic nie wiemy. Można jednak spokojnie przyjąć, że skupi się właśnie na Sauronie
i Numenorze.
Zwiastun serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"