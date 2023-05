Strajk. "Pierścienie Władzy" kręcone bez twórców serialu

Strajk scenarzystów. Jak wpłynął na "Pierścienie Władzy"?

Jest jednak jedno "ale". To prawda, że zdjęcia do serialu są kontynuowane.Jest to związane z przepisami strajkowymi gildii scenarzystów. Zgodnie z nimi członkowieJeśli więc w czasie kręcenia zdjęć do drugiego sezonutrzeba będzie podjąć decyzje twórcze dotyczące na przykład fabuły, to Payne McKay nie będą mogli tego zrobić. Cała odpowiedzialność spada na pozostałych producentów oraz reżyserki poszczególnych odcinków.Zdjęcia do drugiego sezonurealizowane są w Wielkiej Brytanii. Producenci przygotowali procedury na wypadek spodziewanego strajku.Zaczynając w czasach względnego pokoju, śledzimy losy postaci, którym przyszło zmierzyć się ze złem powracającym do Śródziemia. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy Lindonu i zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenoru, aż po najdalsze zakątki mapy - oto opowieść o krainach i bohaterach, których dziedzictwo przetrwa długo po ich odejściu.Nowy sezon będzie liczył tyle samo odcinków co pierwszy - osiem. Za ich reżyserię odpowiadają Charlotte Brändström Sanaa Hamri oraz Louise Hooper Brändström pracowała już przy " Pierścieniach Władzy ". Wyreżyserowała dwa odcinki pierwszego sezonu, w tym " Udûn ", w którym znalazła się sekwencja wielkiej bitwy oraz erupcja wulkanu Góra Przeznaczenia. W drugiej serii zrealizuje cztery odcinki. Inne znane tytuły w jej portfolio to m.in. " Wiedźmin ", " Outlander " oraz " Chirurdzy ".Dla Hamri Hooper będzie to debiutancka wyprawa do Śródziemia . Pierwsza ma na koncie takie tytuły jak film " Wygrać miłość " oraz seriale " Imperium " i " Shameless - Niepokorni ". Druga pracowała m.in. przy " Wiedźminie " i " Sandmanie ".Odcinek możecie też posłuchać w formie podcastu na Spotify