Trwają zdjęcia do nowego polskiego serialu SkyShowtime. Oto "Zwierzak"

SkyShowtime właśnie ogłosiło swoją kolejną polską produkcję oryginalną. Serial "Zwierzak" inspirowany jest wspomnieniami policjanta działającego pod przykryciem w latach 90-tych, który próbuje rozpracować niebezpieczną grupę przestępczą.
W roli tytułowej zobaczymy Piotra Witkowskiego
. W obsadzie znajdą się również m.in. Vanessa Aleksander
, Zofia Jastrzębska
, Eryk Kulm
oraz Borys Szyc
.
Za reżyserię serialu SkyShowtime "Zwierzak
" odpowiada Adrian Panek
.
fot. Karolina Grabowska/ Zwierzak, serial oryginalny SkyShowtime
SkyShowtime ogłosiło dzisiaj, że pracuje nad nowym polskim serialem oryginalnym "Zwierzak
". Produkcja przeniesie widzów do lat 90. i opowie historię "Zwierzaka", policjanta działającego pod przykryciem, który w brutalnym świecie przestępczości zorganizowanej balansuje na granicy prawa, lojalności i własnego kodeksu moralnego. Czy zdoła zachować tożsamość, infiltrując przestępcze podziemie?
Serial inspirowany jest wspomnieniami Jerzego Hybińskiego oraz książką "Zwierzak. Spowiedź policyjnego przykrywkowca" autorstwa Janusza Schwertnera i Mateusza Baczyńskiego. W SkyShowtime chcemy opowiadać historie, które są lokalne w swoim charakterze, ale jednocześnie mają uniwersalne przesłanie, dzięki czemu mogą zainteresować widzów także poza granicami kraju, w którym powstają. Zwierzak doskonale odzwierciedla to podejście. Będzie to z jednej strony mocny, angażujący serial kryminalny, ale przede wszystkim też historia człowieka postawionego w sytuacji, w której każda decyzja ma swoją cenę. Dzięki znakomitemu zespołowi twórców i obsadzie, na czele z reżyserem Adrianem Pankiem, jesteśmy przekonani, że Zwierzak będzie kolejną wyjątkową propozycją wśród portfolio polskich seriali oryginalnych SkyShowtime
– powiedział Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.