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Trwają zdjęcia do nowego polskiego serialu SkyShowtime. Oto "Zwierzak"

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Trwają zdjęcia do nowego polskiego serialu SkyShowtime. Oto &quot;Zwierzak&quot;
SkyShowtime właśnie ogłosiło swoją kolejną polską produkcję oryginalną. Serial "Zwierzak" inspirowany jest wspomnieniami policjanta działającego pod przykryciem w latach 90-tych, który próbuje rozpracować niebezpieczną grupę przestępczą.

W roli tytułowej zobaczymy Piotra Witkowskiego. W obsadzie znajdą się również m.in. Vanessa Aleksander, Zofia Jastrzębska, Eryk Kulm oraz Borys Szyc.

Za reżyserię serialu SkyShowtime "Zwierzak" odpowiada Adrian Panek.

fot. Karolina Grabowska/ Zwierzak, serial oryginalny SkyShowtime

SkyShowtime ogłosiło dzisiaj, że pracuje nad nowym polskim serialem oryginalnym "Zwierzak". Produkcja przeniesie widzów do lat 90. i opowie historię "Zwierzaka", policjanta działającego pod przykryciem, który w brutalnym świecie przestępczości zorganizowanej balansuje na granicy prawa, lojalności i własnego kodeksu moralnego. Czy zdoła zachować tożsamość, infiltrując przestępcze podziemie?

Serial inspirowany jest wspomnieniami Jerzego Hybińskiego oraz książką "Zwierzak. Spowiedź policyjnego przykrywkowca" autorstwa Janusza Schwertnera i Mateusza Baczyńskiego.

W SkyShowtime chcemy opowiadać historie, które są lokalne w swoim charakterze, ale jednocześnie mają uniwersalne przesłanie, dzięki czemu mogą zainteresować widzów także poza granicami kraju, w którym powstają. Zwierzak doskonale odzwierciedla to podejście. Będzie to z jednej strony mocny, angażujący serial kryminalny, ale przede wszystkim też historia człowieka postawionego w sytuacji, w której każda decyzja ma swoją cenę. Dzięki znakomitemu zespołowi twórców i obsadzie, na czele z reżyserem Adrianem Pankiem, jesteśmy przekonani, że Zwierzak będzie kolejną wyjątkową propozycją wśród portfolio polskich seriali oryginalnych SkyShowtime – powiedział Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.

Zwierzak  (2027)

 Zwierzak

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