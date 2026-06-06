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Trylogia "Hitman" powraca! Remaster wkrótce na rynku

Insider-Gaming / autor: /
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Trylogia &quot;Hitman&quot; powraca! Remaster wkrótce na rynku
Fani Agenta 47 mają powody do radości. W piątek IO Interactive ogłosiło, że wkrótce na rynek trafi odświeżona wersja pierwszych trzech gier cyklu "Hitman".

Przypomnij sobie, jak zaczęła się historia Agenta 47



Na "HITMAN Classic Trilogy Remastered" składać będą się odświeżone wersje: "Hitman: Codename 47", "Hitman 2: Silent Assassin" i "Hitman: Contracts". Premiera planowana jest na konsole i PC.

Saber Interactive i IO Interactive obiecują, że gracze będą mogli doświadczyć oryginalnej trylogii w odświeżonej oprawie, obejmującej ulepszone modele postaci, bardziej szczegółowe otoczenie oraz tekstury w wysokiej rozdzielczości. Co ciekawe, będzie możliwość przełączania między ulepszoną a oryginalną grafiką.


Tak opisywana jest trylogia na stronach Steam:

Świat jest twoją bronią: korzystaj ze skradania się, taktyki, przebrań i samego otoczenia, aby infiltrować, wykonywać egzekucje i uciekać. Każda misja oferuje wiele ścieżek rozgrywki, a każda decyzja wiąże się z ryzykiem. Opanuj sztukę zabijania: planuj działania, dostosowuj je, gdy coś pójdzie źle, i realizuj cele z zabójczą precyzją. Sukces zależy nie tylko od obserwacji i wyboru odpowiedniego czasu działania, ale także od wykonania.

Trzy gry. Jedna ewolucja. Prześledź rozwój Hitmana – od eksperymentowania w otwartym świecie po wyrafinowane systemy skradania i mroczny, bardziej psychologiczny klimat. Graj na własnych zasadach: przebieraj się, improwizuj i przekuwaj błędy w nowe możliwości. Nie ma dwóch takich samych podejść, a niemal każdy plan wymaga zmian.

Teaser "HITMAN Classic Trilogy Remastered"



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