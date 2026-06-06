Trylogia "Hitman" powraca! Remaster wkrótce na rynku

Przypomnij sobie, jak zaczęła się historia Agenta 47

Teaser "HITMAN Classic Trilogy Remastered"

Premiera planowana jest na konsole i PC.Saber Interactive i IO Interactive obiecują, że gracze będą mogli doświadczyć oryginalnej trylogii w odświeżonej oprawie, obejmującej ulepszone modele postaci, bardziej szczegółowe otoczenie oraz tekstury w wysokiej rozdzielczości. Co ciekawe, będzie możliwość przełączania między ulepszoną a oryginalną grafiką.Tak opisywana jest trylogia na stronach Steam: