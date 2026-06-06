Trylogia "Hitman" powraca! Remaster wkrótce na rynku

Saber Interactive i IO Interactive obiecują, że gracze będą mogli doświadczyć oryginalnej trylogii w odświeżonej oprawie, obejmującej ulepszone modele postaci, bardziej szczegółowe otoczenie oraz tekstury w wysokiej rozdzielczości. Co ciekawe, będzie możliwość przełączania między ulepszoną a oryginalną grafiką.
Tak opisywana jest trylogia na stronach Steam: Świat jest twoją bronią: korzystaj ze skradania się, taktyki, przebrań i samego otoczenia, aby infiltrować, wykonywać egzekucje i uciekać. Każda misja oferuje wiele ścieżek rozgrywki, a każda decyzja wiąże się z ryzykiem. Opanuj sztukę zabijania: planuj działania, dostosowuj je, gdy coś pójdzie źle, i realizuj cele z zabójczą precyzją. Sukces zależy nie tylko od obserwacji i wyboru odpowiedniego czasu działania, ale także od wykonania.
Trzy gry. Jedna ewolucja. Prześledź rozwój Hitmana – od eksperymentowania w otwartym świecie po wyrafinowane systemy skradania i mroczny, bardziej psychologiczny klimat. Graj na własnych zasadach: przebieraj się, improwizuj i przekuwaj błędy w nowe możliwości. Nie ma dwóch takich samych podejść, a niemal każdy plan wymaga zmian.