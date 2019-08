Trylogia "Star Wars" z mniejszym udziałem twórców "Gry o tron"?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, David Benioff ) mają przygotować dla Disneya nową trylogię osadzoną w świecie. Teraz okazuje się jednak, że ich udział w projekcie będzie mniejszy, niż to początkowo sugerowano.Jak podaje portal The Hollywood Reporter, Benioff Weiss mają przygotować ogólny zarys fabularny dla całej trylogii, a także napisać scenariusz przynajmniej dla jednego z filmów. Nie jest jednak pewne, że zrobią na potrzeby nowej trylogii coś więcej.Oficjalnie o trylogii twórcównic nie wiadomo z wyjątkiem tego, że pierwszy trafi do kin w grudniu 2022 roku, a kolejne pojawią się w dwuletnich odstępach. Po sieci krążą jednak informacje, jakoby akcja miała być osadzona w czasach Starej Republiki.Tymczasem Rian Johnson potwierdził, że w dalszym ciągu pracuje nad własną trylogią osadzoną w świecie. Ten projekt został zapowiedziany jeszcze w 2017 roku. Johnson w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że nie będzie korzystał z najbardziej znanych postaci cyklu. Chce stworzyć coś nowego, co jednak zachowa esencję tego, co czyni z "Gwiezdnych wojen" "Gwiezdne wojny".