Trzecia nominacja oscarowa dla Kaouther Ben Hanii

Jej "Głos Hind Rajab" w kinach już od 29 stycznia. Film ma szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy.
Od wprowadzenia tego tytułu do amerykańskich kin tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zdążył on już zgromadzić pokaźny fanklub złożony z imponujących nazwisk. Do zagorzałych rzeczników "Głosu Hind Rajab
" należą m.in. Jessie Buckley
, Lena Dunham
, Alejandro González Iñárritu
, Barry Jenkins
, Mahershala Ali
, Ilana Glazer
czy flirtująca od niedawna z kinem Charli XCX
. Wszyscy są zgodni: ten film powinien zobaczyć każdy. W połowie stycznia do gwiazdorskiego składu producentów wykonawczych filmu: Brada Pitta
, Joaquina Phoenixa
, Rooney Mary
, Jonathana Glazera
i Alfonso Cuaróna
dołączyli Spike Lee
i Michael Moore
.
Zdobywanie nominacji oscarowych najwyraźniej weszło Kaouther Ben Hanii
w nawyk, ponieważ ostatni raz była nominowana do złotej statuetki zaledwie dwa lata temu, ze swoim filmem "Cztery córki
", który także stanowił hybrydę między kinem dokumentalnym a fabularnym. Swoją pierwszą nominację oscarową tunezyjska reżyserka otrzymała w 2020 roku, za fabułę "Człowiek, który sprzedał swoją skórę
". Z trzema nominacjami na koncie Kaouther Ben Hania
jest najczęściej nominowanym arabskim twórcą filmowym w historii,
Cztery lata późnej, podczas kampanii oscarowej promującej film "Cztery córki
", Kaouther Ben Hania
czekała na samolot na lotnisku w Los Angeles. Przeglądając media społecznościowe, natknęła się na plik audio – głos Hind Rajab, sześciolatki z Gazy, której bliscy zginęli z rąk izraelskiego wojska. Dziewczynka błagała o pomoc. Jej cichy głosik przebijał się przez chaos, prosząc, aby po prostu nie zostawiać jej samej. W momencie, gdy to usłyszałam, coś we mnie przeskoczyło. Poczułam przytłaczającą falę bezradności i smutku: nie na poziomie intelektualnym, lecz czysto fizycznym
, wspomina Ben Hania
. Tak oto zrodził się pomysł na film "Głos Hind Rajab
".
Filmografia Ben Hanii
umocniła jej pozycję jako odważnej reżyserki ze świata arabskiego, poruszającej tematy tabu, która potrafi trafić w samo sedno najistotniejszych spraw. Dociera do głębi, porusza i pozostawia z refleksjami, które na długo zostają z widzami.
Tę opinię podzielają Jessie Buckley
i Alejandro González Iñárritu
. Kaouther prowokacyjnie pyta nas o nasze własne człowieczeństwo
, wyjaśniała Jessie podczas wstępu do seansu, który odbył się na początku stycznia w Londynie. Sama nie mam pojęcia, jak być człowiekiem. I potrzebuję historii takich jak ta, aby mnie obudziły. Ten film jest konieczny, abyśmy my, jako ludzie, trzymali się w tym wszystkim razem. Abyśmy podtrzymywali ze sobą wzajemny kontakt
, opowiadała w swojej poruszającej mowie świeżo upieczona laureatka Złotego Globu dla najlepszej aktorki w filmie dramatycznym, także nominowana do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Wtóruje jej koleżanka z Wysp Brytyjskich, piosenkarka i aktorka Charli XCX
, która uważa "Głos Hind Rajab
" za "potężną rzecz" i "must-watch". Z kolei Barry Jenkins
, zdobywca Oscara za "Moonlight
", zachwyca się tym, w jaki sposób Ben Hania "wykorzystała medium filmowe jako antyczny tren żałobny". Alejandro González Iñárritu
to kolejny reżyser z Oscarami na koncie, który zachwyca się rzemiosłem Ben Hanii
. Parę tygodni temu odbył z Kaouther
rozmowę online, w której bił pokłony niczym pokorny fan wobec idolki. Dawno nie widziałem filmu, który by mnie zostawił z tak dogłębną potrzebą refleksji – bo twój film to swoista prowokacja
, wyznał Kaouther
. Iñárritu
nawiązał też do samego tytułu filmu. Jest znakomity. Ponieważ nie chodzi tu o sam głos, ale o jego częstotliwość i ton. Tak naprawdę głos jest jedynym ludzkim instrumentem, który nie potrafi kłamać. I głos tej dziewczynki ma tak silną moc sprawczą – on otwiera wszystkim oczy. A jednocześnie nikt nie jest w stanie z tym cokolwiek zrobić
.
Warto tu także odnotować, że "Głos Hind Rajab
" okazał się najwyżej ocenianym filmem dramatycznym na Letterboxd w 2025 roku – więc nie trzeba wcale być członkiem Akademii, aby na niego zagłosować. W licznych polskich miastach odbywają się pokazy przedpremierowe z dyskusjami i spotkaniami po filmie
.
"Głos Hind Rajab
" wchodzi do kin już 29 stycznia – wyjątkowo w czwartek, w drugą rocznicę tragicznych wydarzeń przedstawionych w filmie. Niech głos Hind Rajab zostanie usłyszany. Ta nominacja należy się przede wszystkim Hind
, oznajmiła Kaouther
tuż po tym, jak dowiedziała się o nominacji. Należy się jej głosowi. Oraz temu, co nigdy nie powinno się wydarzyć, a jednak się stało. Należy się także tym wszystkim, którzy wierzyli, że kino może wciąż stanowić przestrzeń dla prawdy, troski i odpowiedzialności.
