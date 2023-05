Trzy Nagrody MTV dla "The Last of Us". "Krzyk VI", Tom Cruise, "Stranger Things" też wyróżnieni

Serial Killers o "The Last of Us"



Nagrody MTV w cieniu strajku scenarzystów



Nagrody MTV 2023: Zwycięzcy w kategoriach filmowych i serialowych



Ceremonia ogłoszenia Nagród MTV odbyła się pomimo trwającego strajku scenarzystów. Pierwotnie organizatorzy planowali utrzymać transmisję na żywo. WGA ogłosiło jednak, że będzie protestować przed czerwonym dywanem.W tej sytuacji. Zamiast tego cała impreza z. To pozwoliło na udział w niej Drew Barrymore (w klipie otwierającym). Aktorka miała być gospodynią gali, ale ogłosiła, że rezygnuje z tej roli w geście solidarności ze strajkującymi scenarzystami.Strajkujących wspierali także odbierający nagrody w nagranych przemówieniach dziękczynnych.(która odebrała honorową nagrodę Comedy Genius) stwierdziła, że solidaryzuje się ze scenarzystami, którzy walczą o prawa artystów. Również Pedro Pascal postanowił publicznie poprzeć strajkujących.FILMSERIALWYSTĘP AKTORSKI W FILMIEWYSTĘP AKTORSKI W SERIALUBOHATERZŁOCZYŃCAPOCAŁUNEKWYSTĘP KOMEDIOWYPRZEŁOM AKTORSKIWALKA Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface —NAJLEPIEJ ZAGRANE PRZERAŻENIEDUETBOHATERSKA OBSADAPIOSENKATaylor Swift — "Carolina" (