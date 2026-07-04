Vin Diesel ogłasza: ruszyły zdjęcia do filmu "Szybcy i wściekli 11"

"Szybcy i wściekli 11" wreszcie nadchodzą. Rok po tym, jak film miał trafić do kin, Vin Diesel ogłasza, że właśnie ruszyły do niego zdjęcia!
Kręta droga "Szybkich i wściekłych 11" "Szybcy i wściekli" to ósma najbardziej kasowa seria w dziejach X muzy z łącznym utargiem z kas kinowych w wysokości ponad 7 miliardów dolarów
. Pierwsze odsłony cyklu koncentrowały się na nielegalnych wyścigach samochodowych. Z czasem jednak twórcy zmienili konwencję, wprowadzając elementy kina szpiegowskiego oraz heist movie.
Na początku tej dekady twórcy zapowiedzieli wielki, ekstrawagancki finał rozpisany na dwa widowiska. Pierwsze z nich - "Szybcy i wściekli 10"
- trafiło do kin w 2023 roku. Drugie - "Szybcy i wściekli 11"
- miało zadebiutować w 2025 roku. Plany te posypały się, kiedy "Szybcy i wściekli 10" nie okazali się tak wielkim hitem kasowym, jak tego oczekiwano.
Co prawda na całym świecie obraz zarobił ponad 700 milionów dolarów, ale przy budżecie sięgającym 380 milionów dolarów oraz fakcie, że parę lat wcześniej siódma część zgarnęła 1,51 mld dolarów, taki wynik uznano za wtopę.
Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 11"
Prace nad jedenastą częścią zostały wstrzymane i bardzo długo nie było pewne, czy zostaną wznowione. Ostatecznie jednak Vin Diesel
, który jest nie tylko gwiazdą projektu, ale również producentem, postawił na swoim. Jedna Universal postawiło ostre warunki, wśród nich dużo niższy budżet i ograniczony rozmach (nazywany "powrotem do korzeni marki").
Co to dokładnie oznacza? Tego nie wiadomo. Oficjalnie nie znamy bowiem żadnych szczegółów fabuły finałowego filmu. Do dziś nie otrzymaliśmy też potwierdzenia tego, kto też pojawi się na ekranie.
Można być prawie pewnym tego, że stała ekipa się nie zmieni. Czy jednak osoby, które dołączyły do serii później, znajdą się w filmie? Być może wkrótce się tego dowiemy.
Na razie pewne jest tylko to, że Universal Pictures ustaliło, że do amerykańskich kin "Szybcy i wściekli 11" trafią 17 marca 2028 roku.
Post Diesela
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