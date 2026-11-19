Poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące zapowiedzianego trzynastego pełnometrażowego filmu z serii "Piątek trzynastego". Kolejną odsłonę zatytułowano po prostu "Jason". Film trafi do amerykańskich kin 13 sierpnia 2027 roku, a za jego dystrybucję w Ameryce Północnej odpowie Cineverse.
Kto wystąpi w filmie?
Przypomnijmy, że za kamerą stanął Steve Miner
, reżyser dobrze znany fanom cyklu. To właśnie on wyreżyserował "Piątek, trzynastego II
", w którym Jason
po raz pierwszy sięgnął po maczetę, oraz trzecią część serii, wprowadzającą jego charakterystyczną hokejową maskę. Scenariusz napisał David Fliegel
. Zdjęcia do nowego projektu zostały już zakończone.
W tytułowego mordercę wcieli się Schuyler White
, który zagrał Jasona
również w krótkometrażowym filmie "Sweet Revenge"
. Główną bohaterką będzie Lauren, grana przez Natalie Alyn Lind
. W obsadzie znaleźli się także Matt Cornett
, Lilia Buckingham
, John Owen Lowe
, Summer Madison
, Selena Turner
, Matthew Keoni Sato, Brook Sill
, Guillermo Diaz, Johnell Young
, Sencere Messiah Brown i Bryan Gael Guzman
.
Produkcja realizowana jest niezależnie, a jej finansowaniem i produkcją zajął się Robbie Barsamian
i inni członkowie jego rodziny. Partnerem projektu jest CatchLight Studios. Producent zapowiada, że nowy Jason
ma być najbardziej imponującą i przerażającą wersją postaci, jaką dotąd oglądaliśmy na ekranie. White
miał przybrać na wadze około 14 kilogramów mięśni, przygotowując się do roli. Producent podkreślił też, że aktor zapoznawał się też z wcześniejszymi ekranowymi wcieleniami zamaskowanego zabójcy antagonisty, by jak najlepiej oddać jego charakter.
"Piątek trzynastego" (2009) - zwiastun