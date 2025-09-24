Newsy Filmy Twórca "American Pie" zaadaptuje najnowszą powieść bestsellerowego autora
Twórca "American Pie" zaadaptuje najnowszą powieść bestsellerowego autora

Twórca &quot;American Pie&quot; zaadaptuje najnowszą powieść bestsellerowego autora
źródło: Getty Images
autor: Rob Kim
Jak donosi portal Variety, reżyser Paul Weitz znalazł sobie nowe zatrudnienie w świecie streamingowym. Twórca "American Pie" zabierze się za adaptację powieści "Twice" Mitcha Alboma, bestsellerowego autora książek "Zaklinacz czasu" czy "Pięć osób, które spotykamy w niebie". Produkcja wyląduje w internetowej bibliotece rozrywki platformy Netflix. 

Filmowa adaptacja "Twice" – co wiemy?



Wyjątkowa pozycja Mitcha Alboma w świecie literackim doprowadziła do rzadkiej sytuacji, w której Netlix nabył prawa do adaptacji "Twice" jeszcze przed oficjalną premierą książki. Powieść, która ma trafić na półki amerykańskich księgarń 7 października, zadaje pociągające pytanie: "Co by było, gdybyś mógł przeżyć swoje życie raz jeszcze?" Według opisu wydawcy, to właśnie przydarza się głównemu bohaterowi, Alfiemu Loganowi, który odkrywa, że jest w posiadaniu wyjątkowej, magicznej zdolności. Mężczyzna może bowiem cofać się w czasie do dowolnego momentu i przeżywać go jeszcze raz. Z potężną mocą jak zwykle wiąże się wielka odpowiedzialność – warunkiem powrotu do przeszłości jest przyjęcie na siebie wszelkich konsekwencji "drugiego podejścia" – niezależnie od tego, jakie by one nie były. 

Okładka amerykańskiego wydania książki "Twice"


Stojący za kamerą Paul Weitz nie będzie pełnił wyłącznie funkcji reżysera. Weźmie na siebie także obowiązki przeniesienia książki na język scenariusza oraz wyprodukuje powstający film. W tej chwili dziennikarze nie zdradzają żadnych nazwisk łączonych z obsadą projektu. Variety informuje o przejęciu przez Netflixa praw do adaptacji, a więc na okres zdjęciowy będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. W pracach producenckich Weitza wspomoże Andrew Miano, odpowiedzialny chociażby za serialowe "Pamiętniki Mordbota" czy film "Kłamstewko".

Warto zaznaczyć, że "Twice" nie będzie pierwszą książka Alboma przeniesioną na ekran. W 1999 roku premierę miał film "Wtorki z Morriem" z jednym z ostatnich występów wybitnego Jacka Lemmona. W 2004 roku Lloyd Kramer zaadaptował z kolei "Pięć osób, które spotkamy w niebie", w roli głównej obsadzając Jona Voighta.

Zwiastun filmu "Moving On", ostatniego projektu Paula Weitza


