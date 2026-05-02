Newsy Filmy Twórca "Aniołków Charliego" wyśle Kevina Harta do szkoły rodzenia
Filmy

Twórca "Aniołków Charliego" wyśle Kevina Harta do szkoły rodzenia

The Hollywood Reporter
Twórca &quot;Aniołków Charliego&quot; wyśle Kevina Harta do szkoły rodzenia
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Portal The Hollywood Reporter informuje o nowo powstającym projekcie twórcy "Aniołków Charliego". Wierząc mediom, McG powróci do kina akcji nową produkcją z Kevinem Hartem – obecność aktora już teraz podkreśla komediowy charakter przedsięwzięcia. Gdy nienazwany jeszcze projekt zostanie ukończony, powiększy bibliotekę domowej rozrywki Netfliksa.

Nowy projekt McG. Co wiemy?



Nowa komedia akcji spod skrzydeł McG postara się być spełniona na obu tych gatunkowych frontach. Pierwszy opis fabuły zdradza, że film przedstawi historię dwóch rywalizujących ze sobą szpiegów, których prywatne życia skrzyżują się pewnego dnia w... szkole rodzenia. Niechęć facetów wobec siebie okaże się niczym w obliczu rodzącej się przyjaźni pomiędzy ich żonami. Od tego momentu rozpocznie się jeszcze bardziej skomplikowana podwójna gra: między szczerą awersją a udawaną życzliwością. W tej chwili żaden aktor poza Kevinem Hartem nie został ujawniony.

GettyImages-2245238159.jpg Getty Images © Michael Kovac


Autorami scenariusza do filmu są bracia Adam i Aaron Nee – twórcy historii między innymi "Zaginionego miasta" z Sandrą Bullock i Channingiem Tatumem. W pracach nad projektem wsparł ich także Jonathan Tropper ("Projekt Adam", "Ekipa wyburzeniowa"). Dystrybucją filmu zajmie się Netflix, natomiast zadania producenckie przypadły między innymi studiu 21 Laps – firmie odpowiedzialnej za największy hit platformy, serial "Stranger Things". Między innymi, bo zamieszane jest w nie również wytwórnia Maximum Effort. W pierwszej prężnie działa reżyser Shawn Levy, druga należy z kolei do Ryana Reynoldsa. Nowy film McG będzie więc dla nich okazją do powrotu do współpracy po zaangażowaniu w "Deadpool & Wolverine". 


Nowy projekt będzie szóstym z kolei filmem, który McG realizuje dla Netfliksa. Ich współpraca owocowała takimi projektami jak: "Na krańcu świata", "Rodzinne zamiany", "Brzydcy" oraz dwoma częściami thrillera "Opiekunka" z Samarą Weaving

"Opiekunka" – zwiastun filmu


