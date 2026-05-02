Twórca "Aniołków Charliego" wyśle Kevina Harta do szkoły rodzenia

Portal The Hollywood Reporter informuje o nowo powstającym projekcie twórcy "Aniołków Charliego". Wierząc mediom, McG powróci do kina akcji nową produkcją z Kevinem Hartem – obecność aktora już teraz podkreśla komediowy charakter przedsięwzięcia. Gdy nienazwany jeszcze projekt zostanie ukończony, powiększy bibliotekę domowej rozrywki Netfliksa.
Nowy projekt McG. Co wiemy?
postara się być spełniona na obu tych gatunkowych frontach. Pierwszy opis fabuły zdradza, że film przedstawi historię dwóch rywalizujących ze sobą szpiegów, których prywatne życia skrzyżują się pewnego dnia w... szkole rodzenia. Niechęć facetów wobec siebie okaże się niczym w obliczu rodzącej się przyjaźni pomiędzy ich żonami. Od tego momentu rozpocznie się jeszcze bardziej skomplikowana podwójna gra: między szczerą awersją a udawaną życzliwością. W tej chwili żaden aktor poza Kevinem Hartem
nie został ujawniony.
Nowy projekt będzie szóstym z kolei filmem, który McG
realizuje dla Netfliksa. Ich współpraca owocowała takimi projektami jak: "Na krańcu świata
", "Rodzinne zamiany
", "Brzydcy
" oraz dwoma częściami thrillera "Opiekunka
" z Samarą Weaving
.
