Twórca "Backrooms" o planach na przyszłość. Marzy o stworzeniu miniserialu

"Backrooms. Bez wyjścia" Kane'a Parsonsa okazało się dużym sukcesem i wygląda na to, że reżyser jeszcze przez dłuższy czas nie zamierza się żegnać z tym projektem. Twórca ma już pomysł na dalszy ciąg swojej historii, a nawet wie, w jakiej formie chciałby doprowadzić ją do końca. Jego wymarzonym rozwiązaniem jest miniserial.
Parsons o swojej przyszłości
Parsons Getty Images © Shane Anthony Sinclair
rozmawiał ostatnio z "Deadline" podczas Zurich Summit. Nie ogłosił wprawdzie żadnej nowej produkcji, ale dał do zrozumienia, że nie brakuje mu pomysłów na przyszłość. Jednym z najważniejszych projektów pozostaje oczywiście "Backrooms
". Film A24, będący rozwinięciem popularnej serii internetowej Parsonsa, zarobił 400 mln dolarów przy budżecie 10 mln, a we wrześniu pojawiły się doniesienia, że reżyser wróci za kamerę przy kontynuacji.
Okazuje się jednak, że Parsons
od dawna patrzy na tę historię znacznie szerzej. Jak wyjaśnił, już w 2022 roku miał w głowie określony kierunek, w którym chciałby ją poprowadzić. Nie chodzi więc o to, że dopiero teraz zastanawia się, co wydarzy się dalej. Problemem było raczej znalezienie odpowiedniej formy, która pozwoliłaby zrealizować jego plan. Parsons
nie chciał powiedzieć, na jakim etapie znajdują się obecnie jego dalsze plany. Wiadomo natomiast, że samo ewentualne "Backrooms 2" nie musi być ich końcem. Zapytany o możliwość wykorzystania innych formatów, wskazał rozwiązanie, które od początku uważał za najbardziej interesujące: Wymarzonym scenariuszem byłby miniserial, który pozwoliłby dotrzeć do głównego zakończenia. Parsons
zasugerował, że z czasem poznamy więcej szczegółów: Nigdy nie przestaję tworzyć. Jest kilka rzeczy, o których bardzo chciałbym porozmawiać, kiedy będę mógł… wkrótce.
"Backrooms. Bez wyjścia" - zwiastun