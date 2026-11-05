Twórca "Creepa" kręci psychoerotyczny horror z Lili Reinhart

Lili Reinhart ("Riverdale"), Danny Ramirez ("Top Gun: Maverick"), Suki Waterhouse ("Daisy Jones & The Six"), Mark Duplass ("The Morning Show") i Lukas Gage ("Uśmiechnij się 2") spotkają się na planie nowego horroru "Violet". Projekt zapowiadany jest jako horror erotyczny, a za kamerą stanie Patrick Brice – twórca dwóch części "Creepa".
"Violet" – psychoerotyczny horror z Lili Reinhart i gwiazdami "Mavericka"
Punktem wyjścia dla fabuły jest śmierć narzeczonej głównego bohatera. Dwa lata po odejściu tytułowej Violet Sean próbuje rozpocząć nowe życie u boku Kate, swojej przyjaciółki z dzieciństwa. Wszystko komplikuje się, gdy para zaczyna wspólnie mieszkać w domu, który Sean dzielił wcześniej z Violet. Mężczyzna zaczyna dostawać niepokojące wiadomości od kogoś – albo czegoś – podającego się za jego zmarłą narzeczoną. Film ma wykorzystać jeden z najbardziej współczesnych lęków: skoro nasze wiadomości, zdjęcia i cyfrowe ślady mogą przetrwać praktycznie wszystko, to czy po rozstaniu albo śmierci naprawdę można całkowicie zniknąć z czyjegoś życia?
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Danny Ramirez
Scenariusz przygotowali Nick Antosca
, autor najnowszej "Verity. Coraz większego mroku
" oraz serialu "Przylądek strachu
" i Alana B. Lytle
. Historia powstała na podstawie opowiadania Antoski "Ghostfish".
Produkcja ma ruszyć wiosną 2027 roku.
Brice – reżyser, który wie, jak straszyć widza
Brice ma już doświadczenie w kinie grozy. Wspólnie z Markiem Duplassem
stworzył serię "Creep
", a Duplass
zagrał też główną rolę w obu częściach. Brice
reżyserował również "Szaloną noc
" z Adamem Scottem
, "Korpoludki
" z Demi Moore
oraz netfliksowy horror "Ktoś jest w twoim domu
". Jest ponadto współtwórcą, współscenarzystą i reżyserem serialu "The Creep Tapes
" – ponownie z Duplassem
w roli głównej.
"Creep" – zobacz zwiastun