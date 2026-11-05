Newsy Filmy Twórca "Creepa" kręci psychoerotyczny horror z Lili Reinhart
Filmy

Twórca "Creepa" kręci psychoerotyczny horror z Lili Reinhart

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tw%C3%B3rca+%22Creepa%22+kr%C4%99ci+psychoerotyczny+horror+z+Lili+Reinhart-169520
Twórca &quot;Creepa&quot; kręci psychoerotyczny horror z Lili Reinhart
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Lili Reinhart ("Riverdale"), Danny Ramirez ("Top Gun: Maverick"), Suki Waterhouse ("Daisy Jones & The Six"), Mark Duplass ("The Morning Show") i Lukas Gage ("Uśmiechnij się 2") spotkają się na planie nowego horroru "Violet". Projekt zapowiadany jest jako horror erotyczny, a za kamerą stanie Patrick Brice – twórca dwóch części "Creepa". 

"Violet" – psychoerotyczny horror z Lili Reinhart i gwiazdami "Mavericka"



Punktem wyjścia dla fabuły jest śmierć narzeczonej głównego bohatera. Dwa lata po odejściu tytułowej Violet Sean próbuje rozpocząć nowe życie u boku Kate, swojej przyjaciółki z dzieciństwa. Wszystko komplikuje się, gdy para zaczyna wspólnie mieszkać w domu, który Sean dzielił wcześniej z Violet. Mężczyzna zaczyna dostawać niepokojące wiadomości od kogoś – albo czegoś – podającego się za jego zmarłą narzeczoną. Film ma wykorzystać jeden z najbardziej współczesnych lęków: skoro nasze wiadomości, zdjęcia i cyfrowe ślady mogą przetrwać praktycznie wszystko, to czy po rozstaniu albo śmierci naprawdę można całkowicie zniknąć z czyjegoś życia?

GettyImages-2300752348.jpg Getty Images © Emma McIntyre
Danny Ramirez
Scenariusz przygotowali Nick Antosca, autor najnowszej "Verity. Coraz większego mroku" oraz serialu "Przylądek strachu" i Alana B. Lytle. Historia powstała na podstawie opowiadania Antoski "Ghostfish".

Produkcja ma ruszyć wiosną 2027 roku.

Brice – reżyser, który wie, jak straszyć widza



Brice ma już doświadczenie w kinie grozy. Wspólnie z Markiem Duplassem stworzył serię "Creep", a Duplass zagrał też główną rolę w obu częściach. Brice reżyserował również "Szaloną noc" z Adamem Scottem, "Korpoludki" z Demi Moore oraz netfliksowy horror "Ktoś jest w twoim domu". Jest ponadto współtwórcą, współscenarzystą i reżyserem serialu "The Creep Tapes" – ponownie z Duplassem w roli głównej.

"Creep" – zobacz zwiastun








Powiązane artykuły Lili Reinhart

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Daisy Ridley i Simon Rex w proaborcyjnym horrorze

1 komentarz
Filmy

"Jestem Rocky": Sylvester Stallone jest zwycięzcą! RECENZJA

Festiwale i nagrody Filmy

Gwiazdy "The Idiot(s)" na ToruńCAMERIMAGE 2026

Seriale Filmy

Vanessa Aleksander w Hollywood. "Spełnienie marzeń"

6 komentarzy
Filmy

Kate Mara zrobi mordercze telezakupy

Filmy

Prokurator Generalny Teksasu to twórca... "Dragon Balla"?

13 komentarzy
Filmy

Jeszcze jeden Robin Hood! W obsadzie gwiazda "The Boys"!

3 komentarze