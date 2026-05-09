Reżyser "Deadpool & Wolverine" stworzy "wrażliwe science fiction" dla Netfliksa
Współpraca Netfliksa i Shawna Levy'ego wciąż trwa! Po tym, jak reżyser nakręcił dla platformy "Projekt Adam" oraz wyprodukował serial "Stranger Things", teraz sięga po nowe wyzwanie. Jak informują dziennikarze, twórca powoli rozpoczyna pracę nad kosmicznym projektem science fiction pod tytułem "Somewhere Out There". 

"Somewhere Out There" – co wiemy?



Portal World of Reel opisuje projekt jako "emocjonalne science fiction", celując prawdopodobnie w nuty, które w XXI trącały "Interstellar" czy niedawny "Projekt Hail Mary". Film ma opowiedzieć historię ojca rodziny, który po stracie żony wysyła wiadomość w przestrzeń kosmiczną. Wkrótce niespodziewanie otrzymuje na nią odpowiedź. Film napisał Max Taxe – zainteresowany gatunkiem science-fiction autor, twórca scenariusza "Wyprawy na Marsa" z 2022 roku. 

Choć w tej chwili dziennikarze nie ujawniają żadnych dodatkowych nazwisk łączonych z projektem, zaznaczają równocześnie, że wokół "Somewhere Out There" orbitują aktorzy z hollywoodzkiej ekstraklasy. Film Levy'ego ma być kolejną prestiżową propozycją streamingowego giganta – filmem z wysokim budżetem i adekwatnie wysokimi wynikami oglądalności.

Stąd pewnie decyzja o zatrudnieniu właśnie Shawna Levy'ego – reżysera, który ma wielki talent do tworzenia filmów, na które ludzie masowo chodzą do kina. W swojej karierze zdążył wyreżyserować takie tytuły jak: "Fałszywa dwunastka", "Różowa Pantera", "Giganci ze stali", "Deadpool & Wolverine" czy serię "Noc w muzeum". Być może "Somewhere Out There" okaże się jego kolejnym hitem.

