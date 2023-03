Twórca "Dziwaka" bierze na warsztat opowiadanie mistrza horroru. Co wiemy o "He'll Come Knocking"?

Co wiemy o "He'll Come Knocking"?

Nie tylko "Dziwak". Skąd jeszcze znamy Patricka Brice'a?

Paramount stawia na horrory. Studio, któregomożemy aktualnie oglądać w kinach, pracuje już nad nowym projektem –. Reżyserię powierzono, czyli twórcy cyklu. Autorami scenariusza sąbędzie adaptacją opowiadania autorstwa Roberta McCammona , cenionego autora literatury grozy. Jest to historia byłego skazańca, który chce zacząć od nowa. Rozpoczyna pracę w fabryce, mając nadzieję, że odmieni w ten sposób życie swoich najbliższych. Wkrótce odkrywa, że marzenie o idyllicznym życiu na przedmieściach wymaga straszliwego poświęcenia.Według źródeł, na które powołuje się portal The Hollywood Reporter, film ma być utrzymany klimacie survival horroru– jakczyznany jest przede wszystkim jako autor cyklu. Nie tylko napisał scenariusze i stanął za kamerą, ale także wcielił się w jedną z ról. W jego filmografii znajdziemy też komedię, seriali zrealizowany dla Netfliksa horror. Zobaczcie jego zwiastun:Makani Young przeprowadza się z Hawajów do małego i cichego miasteczka w Nebrasce, aby zamieszkać z babcią i dokończyć szkołę średnią. Jednak w trakcie roku szkolnego jej koledzy z klasy zaczynają być prześladowani przez mordercę, który chce wyjawić ich najskrytsze sekrety przed całym miasteczkiem, a ponadto terroryzuje swoje ofiary, nosząc maskę do złudzenia przypominającą ich własną twarz. Mająca za sobą tajemniczą przeszłość Makani oraz jej przyjaciele muszą odkryć tożsamość zabójcy, zanim sami staną się ofiarami.