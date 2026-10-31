Twórca "Mad Men" wyrzucony z serialu z Eddiem Murphym

Na początku października informowaliśmy o tym, że Matthew Weiner, twórca słynnego "Mad Men", szykuje nowy serial, którego gwiazdą będzie Eddie Murphy. Teraz wiemy już, że tak się nie stanie.
Twórca "Mad Men" nie odpowiada za "The Chairman"
Projekt nosi tytuł "The Chairman"
i ma powstać dla platformy Peacock. Jego twórcą i showrunnerem miał być Matthew Weiner
, któremu wielką sławę przyniósł serial "Mad Men"
.
Jak jednak donoszą amerykańskie media, Weiner nie jest już związany z projektem. Został od niego odsunięty po konflikcie z producentami.
Jednym z producentów jest właśnie Eddie Murphy
.
Prace nad serialem zostały wstrzymane na dwa tygodnie. Nowy showrunner i ekipa scenarzystów zostali już wybrani, ale Peacock nie chce jeszcze ujawniać ich nazwisk. Murphy
pozostaje związany z projektem.
Getty Images © Michael Kovac
Dla Murphy'ego
będzie to szczególny występ. "The Chairman"
ma być jego pierwszą stałą rolą w fabularnym serialu telewizyjnym. Ostatni raz regularnie występował w telewizji jako członek obsady "Saturday Night Live
", do którego dołączył w 1980 roku. Spędził w programie cztery sezony, a jego występy pomogły rozpocząć jedną z najbardziej udanych karier komediowych Hollywood.
O fabule serialu "The Chairman"
na razie praktycznie nic nie wiemy.
Dla Matthew Weinera "The Chairman"
miał być wielkim powrotem do telewizji. Jego ostatnim projektem był wysokobudżetowy "The Romanoffs"
z 2018 roku, który jednak okazał się klapą i został skasowany po jednym sezonie.
Zwiastun serialu "The Romanoffs"