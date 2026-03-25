Twórca "Nice Guys" szykuje film "napędzany testosteronem"
World of Reel / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Dominik Bindl/GA
Shane Black, twórca "Nice Guys", "Kiss Kiss Bang Bang" i "Iron Mana 3", szykuje nowy film. Ma to być "napędzana testosteronem" ekranizacja książek Dona Pendletona z serii "The Executioner".
   

Shane Black ekranizuje cykl powieści sensacyjnych




Bohaterem sensacyjnej serii "The Executioner" jest Mack Bolan, były snajper, który staje się samotnym wilkiem toczącym wojnę ze zorganizowaną przestępczością i terroryzmem. Don Pendleton napisał 38 powieści o Bolanie. Do dziś powstało ponad 400 książek o jego przygodach. Twórcy ekranizacji mają więc z czego czerpać.
    
Shane Black ma napisać scenariusz i wyreżyserować film. Rolę producent będzie pełnił Joel Silver, który czuwał nad takimi hitami kina akcji jak "Szklana pułapka", "Matrix" czy – niedawno – "Road House".

Na razie nic nie wiadomo na temat castingu. Nie wiemy więc, kto mógłby wcielić się w postać Bolana.

Ostatni film Blacka to "Nieczysta gra" z Markiem Wahlbergiem i LaKeithem Stanfieldem.

"Nieczysta gra" – zwiastun




Parker (Mark Wahlberg), Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) i doświadczona ekipa wpadają na trop napadu, który stawia ich w szranki z nowojorską mafią.

Powiązane artykuły Shane Black

Recenzja: "Harry Hole" na Netfliksie. Jo Nesbø wraca z genialnym detektywem

"Zawód: Amerykanin"? Nie. "Zawód: Koreańczyk"

Eric Kripke o finale "The Boys": Wszyscy żyjemy w świecie Ojczyznosława"

"Jumanji 3" nie boi się "Diuny" i "Avengers". Premiera tydzień po Dunesday

Mastercard OFF CAMERA: Pierwsze filmy w polskim konkursie

Szef HBO komentuje groźby wobec Paapy Essiedu

Zwiastun "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pobił rekord! I wciąż rośnie

