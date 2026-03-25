Twórca "Nice Guys" szykuje film "napędzany testosteronem"

Shane Black, twórca "Nice Guys", "Kiss Kiss Bang Bang" i "Iron Mana 3", szykuje nowy film. Ma to być "napędzana testosteronem" ekranizacja książek Dona Pendletona z serii "The Executioner".
Shane Black ekranizuje cykl powieści sensacyjnych Bohaterem sensacyjnej serii "The Executioner" jest Mack Bolan, były snajper, który staje się samotnym wilkiem toczącym wojnę ze zorganizowaną przestępczością i terroryzmem.
Don Pendleton napisał 38 powieści o Bolanie. Do dziś powstało ponad 400 książek o jego przygodach. Twórcy ekranizacji mają więc z czego czerpać. Shane Black
ma napisać scenariusz i wyreżyserować film. Rolę producent będzie pełnił Joel Silver
, który czuwał nad takimi hitami kina akcji jak "Szklana pułapka
", "Matrix
" czy – niedawno – "Road House
".
Na razie nic nie wiadomo na temat castingu. Nie wiemy więc, kto mógłby wcielić się w postać Bolana.
Ostatni film Blacka
to "Nieczysta gra
" z Markiem Wahlbergiem
i LaKeithem Stanfieldem
.
"Nieczysta gra" – zwiastun
Parker (Mark Wahlberg
), Grofield (LaKeith Stanfield
), Zen (Rosa Salazar
) i doświadczona ekipa wpadają na trop napadu, który stawia ich w szranki z nowojorską mafią.