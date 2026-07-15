Twórca "Nocy oczyszczenia" kręci kolejny krwawy thriller

Twórca krwawej serii "Noc oczyszczenia", James DeMonaco, przygotowuje nowy, zapowiadający się na równie brutalny, thriller "Vigilant". Jego fabuła będzie przypominała wcześniejsze filmy DeMonaco. Projekt powstaje dla wytwórni Miramax.
"Vigilant" – o czym opowie nowy filmy twórcy "Nocy oczyszczenia"
Fabuła filmu skupi się na pilotażowym programie, który zamienia walkę z przestępczością w grę o pieniądze. Zwykli obywatele otrzymują finansowe nagrody za schwytanie poszukiwanych przestępców. Kiedy jednak kraj przygotowuje się do głosowania nad rozszerzeniem programu na całe Stany Zjednoczone, granica między bohaterami a łowcami zaczyna się zacierać, a państwo staje na krawędzi usankcjonowanego chaosu.
"Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko"
Według pierwszych informacji "Vigilant" ma być utrzymany w klimacie zbliżonym do serii "Noc oczyszczenia
".
Seria "Noc oczyszczenia" – o czym jest? Zobacz zwiastun
Niedaleka przyszłość. Nowy ustrój polityczny, zwany "The New Founding Fathers of America", stara się kontrolować epidemię przemocy i przestępczości poprzez wprowadzenie ścisłego stanu wojennego. Najnowszym pomysłem na pokonanie agresji wśród społeczeństwa jest eksperyment zwany "czystką", który gwarantuje obywatelom, że raz do roku przez 12 godzin morderstwo staje się całkowicie legalne.