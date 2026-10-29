Twórca "Obsesji" z niespodzianką na Halloween. Nowy krótkometrażowy film zadebiutuje na YouTubie

Curry Barker szykuje kolejny pełnometrażowy film, "Anything But Ghosts", ale przygotował też coś na zbliżające się Halloween. Reżyser "Obsesji" połączył siły z marką Windows, by stworzyć krótkometrażowy film "Mama Bear". Według zapowiedzi, produkcja ma zadebiutować na żywo na YouTubie, i to jeszcze dziś - nie podano jednak godziny.
Curry Barker pracuje nad kolejnym filmem
Na razie nie ujawniono szczegółów projektu. Zapowiedzi towarzyszą jedynie tytuł i informacja o dacie premiery - nie znamy ani fabuły, ani czasu trwania filmu.
Na nowy materiał Barkera
warto jednak zwrócić uwagę po sukcesie "Obsesji
". Horror zarobił na całym świecie ponad 500 milionów dolarów, stając się najbardziej dochodowym oryginalnym filmem dekady. Uczynił też gwiazdę z Inde Navarrette
.
Kolejnym projektem reżysera będzie wspomniane "Anything But Ghosts
", które Focus Features wprowadzi do kin 7 maja 2027 roku. Barker wystąpi w nim przed kamerą u boku Coopera Tomlinsona
, znanego z też "Obsesji
". Zagrają oszustów podających się za łowców duchów. Ich upozorowane śledztwa paranormalne doprowadzą ich jednak do czegoś naprawdę przerażającego. Tymczasem poniżej zapowiedź "Mama Bear":