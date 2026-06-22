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Twórca "The Square" opowie o dylemacie: Zwiagincew czy Sandler?

Screendaily / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tw%C3%B3rca+%22The+Square%22+opowie+o+dylemacie%3A+Zwiagincew+czy+Sandler-167206
Twórca &quot;The Square&quot; opowie o dylemacie: Zwiagincew czy Sandler?
źródło: Getty Images
autor: Cesc Maymo
Ruben Östlund, twórca "The Square" i "W trójkącie", planuje zdobyć trzecią Złotą Palmę. Chce tego dokonać będącym w przygotowaniu filmem "The Entertainment System is Down". Poznaliśmy właśnie nowe szczegóły fabuły produkcji, której gwiazdami są m.in. Keanu Reeves i Kirsten Dunst.
   

O czym opowie "The Entertainment System is Down" Östlunda?



GettyImages-1490654702.jpg Getty Images © Lionel Hahn

Akcja filmu ma rozgrywać się na pokładzie długodystansowego lotu z Londynu do Sydney. Wśród pasażerów znajdą się hałaśliwi australijscy kibice krykieta wracający do domu po tym, jak ich drużyna przegrała z Anglią.
   
Östlund powiedział, że ten element fabuły zainspirowała prawdziwa historia australijskiego krykieciarza David Boona, który podczas lotu z Australii do Anglii w 1989 roku rzekomo wypił 52 puszki piwa. Reżyser czerpał też z własnych obserwacji: będąc na wakacjach na Majorce miał okazję przyglądać się Australijczykom. Tworzą bardzo przyjazną, ciepłą atmosferę. A jednocześnie są bardzo męscy, skomentował twórca.

Östlund przyznał, że nie oglądał za dużo krykieta. Obejrzałem trochę. To ciekawy sport, bo ma w sobie posmak wyższej klasy.

Drugim kluczowym elementem fabuły jest wieść, jaką otrzymują pasażerowie po starcie: padł cały przemysł rozrywkowy. Załoga samolotu proponuje więc pasażerom wspólne oglądanie filmu na jednym ekranie. Pasażerowie mają do wyboru "Lewiatana" Andrieja Zwiagincewa albo komedię z Adamem Sandlerem. Większość stawia na ten drugi tytuł. Reżyser zażartował, że samolot rozbija się, bo pasażerowie nie chcą oglądać "Lewiatana".

Östlund zdradził też, że negocjuje z liniami lotniczymi, żeby premiera filmu odbyła się podczas lotu. "The Entertainment System is Down" prawdopodobnie zobaczymy w przyszłym roku podczas festiwalu w Cannes.

"W trójkącie" – zwiastun



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