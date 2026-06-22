Twórca "The Square" opowie o dylemacie: Zwiagincew czy Sandler?

Ruben Östlund, twórca "The Square" i "W trójkącie", planuje zdobyć trzecią Złotą Palmę. Chce tego dokonać będącym w przygotowaniu filmem "The Entertainment System is Down". Poznaliśmy właśnie nowe szczegóły fabuły produkcji, której gwiazdami są m.in. Keanu Reeves i Kirsten Dunst.
O czym opowie "The Entertainment System is Down" Östlunda?
Akcja filmu ma rozgrywać się na pokładzie długodystansowego lotu z Londynu do Sydney. Wśród pasażerów znajdą się hałaśliwi australijscy kibice krykieta wracający do domu po tym, jak ich drużyna przegrała z Anglią. Östlund Getty Images © Lionel Hahn
powiedział, że ten element fabuły zainspirowała prawdziwa historia australijskiego krykieciarza David Boona, który podczas lotu z Australii do Anglii w 1989 roku rzekomo wypił 52 puszki piwa. Reżyser czerpał też z własnych obserwacji: będąc na wakacjach na Majorce miał okazję przyglądać się Australijczykom. Tworzą bardzo przyjazną, ciepłą atmosferę. A jednocześnie są bardzo męscy
, skomentował twórca. Östlund
przyznał, że nie oglądał za dużo krykieta. Obejrzałem trochę. To ciekawy sport, bo ma w sobie posmak wyższej klasy. Drugim kluczowym elementem fabuły jest wieść, jaką otrzymują pasażerowie po starcie: padł cały przemysł rozrywkowy.
Załoga samolotu proponuje więc pasażerom wspólne oglądanie filmu na jednym ekranie. Pasażerowie mają do wyboru "Lewiatana" Andrieja Zwiagincewa albo komedię z Adamem Sandlerem.
Większość stawia na ten drugi tytuł. Reżyser zażartował, że samolot rozbija się, bo pasażerowie nie chcą oglądać "Lewiatana
". Östlund
zdradził też, że negocjuje z liniami lotniczymi, żeby premiera filmu odbyła się podczas lotu. "The Entertainment System is Down
" prawdopodobnie zobaczymy w przyszłym roku podczas festiwalu w Cannes.
"W trójkącie" – zwiastun