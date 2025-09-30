Newsy Filmy Twórca "Śmierci Stalina" chce zrobić film o Trumpie. Ale tylko on
Twórca "Śmierci Stalina" chce zrobić film o Trumpie. Ale tylko on

Twórca &quot;Śmierci Stalina&quot; chce zrobić film o Trumpie. Ale tylko on
źródło: Getty Images
autor: L. Cohen
Jak się okazuje, nie tylko odpowiedzialny za "Wybrańca" Ali Abbasi miał w ostatnim czasie plan nakręcenia filmu o Donaldzie Trumpie. Z podobnym marzeniem do dziś mierzy się Armando Iannucci, twórca "Śmierci Stalina" czy niedawnego serialu "Franczyza". W trakcie niedawnego wystąpienia brytyjski scenarzysta przyznał, że na drodze do realizacji projektu stoi strach inwestorów przed jego sfinansowaniem.

Co powiedział scenarzysta?



Zdaniem Iannucciego, inwestorzy nie są chętni do opłacenia jego projektu z obawy o potencjalne "polityczne reperkusje". Scenarzysta od dawna ma w głowie plan na stworzenie filmu, który miałby opierać się o publiczne przemówienia Trumpa. Iannucci ma doświadczenie w realizacji satyr politycznych, ale – jak się okazuje – wybrany przez niego tym razem temat spotyka się z większym oporem, niż się spodziewał.

GettyImages-2197120924.jpg Getty Images © Tim P. Whitby


Wiele razy usłyszałem: "Tak, w tej chwili nie możemy dać ci na to pieniędzy, przykro nam". Więc pytałem: "Dlaczego nie?", a oni na to: "Cóż, wiesz, wiąże się z tym pewne ryzyko..." – wspomina Iannucci, dodając, że niejednokrotnie słyszał od amerykańskich dziennikarzy, że publiczna krytyka Trumpa może ściągnąć na człowieka poważne konsekwencje.

Jeśli trafisz na jego listę, twoje życie zamienia się w koszmar. Urząd skarbowy zapuka ci do drzwi; będziesz musiał wynająć prawników, a kolejne cztery lata spędzisz uginając się pod ciężarem problemów prawnych – kontynuował scenarzysta.

Portal World of Reel dodaje, że twórcza frustracja Iannucciego nie jest związana wyłącznie z projektem o prezydencie Stanów Zjednoczonych. "Growth" – produkcja, która miała opowiadać o wzlocie i upadku platformy społecznościowej Snapchat – również utknęła w martwym punkcie. W roli głównej filmu miał wystąpić Riz Ahmed ("Sound of metal"), a start zdjęć planowano jeszcze na trwający rok kalendarzowy.

