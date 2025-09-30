Twórca "Śmierci Stalina" chce zrobić film o Trumpie. Ale tylko on

Jak się okazuje, nie tylko odpowiedzialny za "Wybrańca" Ali Abbasi miał w ostatnim czasie plan nakręcenia filmu o Donaldzie Trumpie. Z podobnym marzeniem do dziś mierzy się Armando Iannucci, twórca "Śmierci Stalina" czy niedawnego serialu "Franczyza". W trakcie niedawnego wystąpienia brytyjski scenarzysta przyznał, że na drodze do realizacji projektu stoi strach inwestorów przed jego sfinansowaniem.
Co powiedział scenarzysta?
Zdaniem Iannucciego
, inwestorzy nie są chętni do opłacenia jego projektu z obawy o potencjalne "polityczne reperkusje". Scenarzysta od dawna ma w głowie plan na stworzenie filmu, który miałby opierać się o publiczne przemówienia Trumpa
. Iannucci
ma doświadczenie w realizacji satyr politycznych, ale – jak się okazuje – wybrany przez niego tym razem temat spotyka się z większym oporem, niż się spodziewał.
Wiele razy usłyszałem: "Tak, w tej chwili nie możemy dać ci na to pieniędzy, przykro nam". Więc pytałem: "Dlaczego nie?", a oni na to: "Cóż, wiesz, wiąże się z tym pewne ryzyko..." Getty Images © Tim P. Whitby
– wspomina Iannucci
, dodając, że niejednokrotnie słyszał od amerykańskich dziennikarzy, że publiczna krytyka Trumpa
może ściągnąć na człowieka poważne konsekwencje.
Jeśli trafisz na jego listę, twoje życie zamienia się w koszmar. Urząd skarbowy zapuka ci do drzwi; będziesz musiał wynająć prawników, a kolejne cztery lata spędzisz uginając się pod ciężarem problemów prawnych
– kontynuował scenarzysta.
Portal World of Reel dodaje, że twórcza frustracja Iannucciego
nie jest związana wyłącznie z projektem o prezydencie Stanów Zjednoczonych. "Growth" – produkcja, która miała opowiadać o wzlocie i upadku platformy społecznościowej Snapchat – również utknęła w martwym punkcie. W roli głównej filmu miał wystąpić Riz Ahmed
("Sound of metal
"), a start zdjęć planowano jeszcze na trwający rok kalendarzowy.