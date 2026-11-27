Niemiecki HBO Max zaprezentował pierwszy teaser serialu "Sonnental". Za projekt odpowiadają Jantje Friese i Baran bo Odar, czyli twórcy hitu Netfliksa "Dark".
Mroczna niemiecka baśń zmienia się we współczesny kryminał "Sonnental"
to historia profilerki Anji Vogler, która zmuszona jest do powrotu do rodzinnego miasta. W okolicy dochodzi do okrutnej zbrodni. Wkrótce pojawiają się kolejne ciała. Vogler orientuje się, że zbrodnie inspirowane są historiami spisanymi w połowie XIX wieku w zbiorze "Struwwelpeter".
Książka wydana została w Polsce pod tytułem "Złota różdżka"
. Zawiera serię historii o dzieciach, które źle się zachowują, co prowadzi do poważnych konsekwencji.
Za fabułę serialu odpowiada Matija Dragojević
. W głównej roli wystąpi Lisa Vicari
. Partnerują jej: Peter Kurth
, Jan Friedrichsen
, Iris Böhm
, Merlin Rose, Maria Simon
, Mišel Matičević
i Stipe Erceg
.
"Sonnental
" składa się z sześciu odcinków. Premiera zaplanowana jest na marzec 2027 roku.
Teaser serialu "Sonnental"