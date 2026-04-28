Twórcy "Dzikich historii" kręcą nowy film dla Netflixa

Damián Szifron wraca z nowym projektem. Argentyński reżyser, twórca "Dzikich historii", kręci dla Netfliksa film pod tytułem "El Sobrino". Produkcja przeniesie widzów do świata muzyki klasycznej, a w głównej roli zobaczymy Leonardo Sbaraglię ("Ból i blask", "Dzikie historie").
Zdjęcia już się rozpoczęły.
"El Sobrino" / "The Nephew" / "Siostrzeniec"
"El Sobrino
" zapowiada się jako komediodramat z ambicjami. Historia skupia się na uznanym pianiście, który w momencie szczytu kariery odkrywa, że jego dziewięcioletni siostrzeniec może mieć jeszcze większy talent niż on sam i w niedługim czasie jest w stanie go przyćmić.
Angielski roboczy tytuł projektu brzmi "The Nephew" "(Siostrzeniec").
Scenariusz filmu napisał Szifron
, a akcja rozegra się m.in. w Argentynie, Hamburgu, Londynie i Nowym Jorku.
Projekt powstaje dla argentyńskiego Netflixa, który po sukcesie serialu "Eternauta
" zaczął się wyraźnie rozwijać i przygotowuje kolejne tytuły.
W obsadzie, obok Sbaraglii
, znaleźli się Rita Cortese
, Luisana Lopilato
i Valeria Lois
, a także debiutujący Luan Adler Fuks. Gościnnie pojawią się też Vincent Macaigne
i Franco Nero
.