Twórcy "Dzikich historii" kręcą nowy film dla Netflixa

Damián Szifron wraca z nowym projektem. Argentyński reżyser, twórca "Dzikich historii", kręci dla Netfliksa film pod tytułem "El Sobrino". Produkcja przeniesie widzów do świata muzyki klasycznej, a w głównej roli zobaczymy Leonardo Sbaraglię ("Ból i blask", "Dzikie historie").

Zdjęcia już się rozpoczęły. 

"El Sobrino" / "The Nephew" / "Siostrzeniec"



"El Sobrino" zapowiada się jako komediodramat z ambicjami. Historia skupia się na uznanym pianiście, który w momencie szczytu kariery odkrywa, że jego dziewięcioletni siostrzeniec może mieć jeszcze większy talent niż on sam i w niedługim czasie jest w stanie go przyćmić. 

Angielski roboczy tytuł projektu brzmi "The Nephew" "(Siostrzeniec").

Scenariusz filmu napisał Szifron, a akcja rozegra się m.in. w Argentynie, Hamburgu, Londynie i Nowym Jorku.

Projekt powstaje dla argentyńskiego Netflixa, który po sukcesie serialu "Eternauta" zaczął się wyraźnie rozwijać i przygotowuje kolejne tytuły.

W obsadzie, obok Sbaraglii, znaleźli się Rita Cortese, Luisana Lopilato i Valeria Lois, a także debiutujący Luan Adler Fuks. Gościnnie pojawią się też Vincent Macaigne i Franco Nero.

