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Twórcy "Elle" żegnają Jamesa Van Der Beeka

The Hollywood Reporter / autor: /
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Twórcy &quot;Elle&quot; żegnają Jamesa Van Der Beeka
źródło: materialy promocyjne
W lutym tego roku pożegnaliśmy Jamesa Van Der Beeka. Aktor, najlepiej znany z roli w "Jeziorze marzeń", zmarł w wieku 48 lat. Niedawno na Prime Video trafił serial "Elle" – prequel "Legalnej blondynki", w którym po raz ostatni możemy zobaczyć go na ekranie. Twórcy zadedykowali mu jeden z odcinków.

Twórcy "Elle" żegnają Jamesa Van Der Beeka


W "Elle" Van Der Beek wciela się w Deana Wilsona – pracownika kuratorium, który kandyduje na urząd burmistrza. W kampanii pomaga mu Eva Woods (June Diane Raphael), matka tytułowej bohaterki (Lexi Minetree). Jego postać po raz pierwszy pojawia się w trzecim odcinku. Przed napisami końcowymi twórcy umieścili planszę z napisem "Pamięci Jamesa Van Der Beeka".

June Diane Raphael i James Van Der Beek w serialu "Elle". Fot. Prime Video

W lutym Reese Witherspoon, oryginalna "Blondynka" i producentka wykonawcza serialu, pożegnała Van Der Beeka w mediach społecznościowych.

Jestem zdruzgotana wiadomością o śmierci Jamesa Van Der Beeka. Był niezwykłym, utalentowanym człowiekiem, pełnym dobroci i wdzięku. Modlę się, aby wszystkie anioły miały jego rodzinę w opiece w tym trudnym czasie – napisała.

Z jakich ról pamiętamy Jamesa Van Der Beeka?


James Van Der Beek zostanie najlepiej zapamiętany z roli Dawsona Leery'ego – tytułowego bohatera młodzieżowego dramatu "Dawson's Creek", który w Polsce emitowany był pod tytułem "Jezioro marzeń". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Straszny film", "Żyć szybko, umierać młodo", "Długi, wrześniowy weekend", "Pomniejszenie", "Jay i Cichy Bob powracają" czy takie seriale jak "Nie zadzieraj z zołzą spod 23", "CSI: Cyber"  i "Pose". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w młodzieżowym melodramacie "Dziewczyna Bad Boya" oraz jego sequelu. W marcu, krótko po jego śmierci, na ekrany amerykańskich kin trafił thriller "The Gates". "Elle" zamyka jego filmografię.

Zobacz zwiastun "Elle"


Pierwszy sezon "Elle" (zwiastun poniżej) trafił na Prime Video 1 lipca. Jeszcze przed jego premierą Prime Video zamówiło drugi.


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