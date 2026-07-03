W lutym tego roku pożegnaliśmy Jamesa Van Der Beeka. Aktor, najlepiej znany z roli w "Jeziorze marzeń", zmarł w wieku 48 lat. Niedawno na Prime Video trafił serial "Elle" – prequel "Legalnej blondynki", w którym po raz ostatni możemy zobaczyć go na ekranie. Twórcy zadedykowali mu jeden z odcinków.
Twórcy "Elle" żegnają Jamesa Van Der Beeka
W "Elle
" Van Der Beek
wciela się w Deana Wilsona – pracownika kuratorium, który kandyduje na urząd burmistrza. W kampanii pomaga mu Eva Woods (June Diane Raphael
), matka tytułowej bohaterki (Lexi Minetree
). Jego postać po raz pierwszy pojawia się w trzecim odcinku. Przed napisami końcowymi twórcy umieścili planszę z napisem "Pamięci Jamesa Van Der Beeka
".
June Diane Raphael i James Van Der Beek w serialu "Elle". Fot. Prime Video
W lutym Reese Witherspoon
, oryginalna "Blondynka
" i producentka wykonawcza serialu, pożegnała Van Der Beeka
w mediach społecznościowych. Jestem zdruzgotana wiadomością o śmierci Jamesa Van Der Beeka. Był niezwykłym, utalentowanym człowiekiem, pełnym dobroci i wdzięku. Modlę się, aby wszystkie anioły miały jego rodzinę w opiece w tym trudnym czasie
– napisała.
Z jakich ról pamiętamy Jamesa Van Der Beeka?James Van Der Beek
zostanie najlepiej zapamiętany z roli Dawsona Leery'ego – tytułowego bohatera młodzieżowego dramatu "Dawson's Creek", który w Polsce emitowany był pod tytułem "Jezioro marzeń
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Straszny film
", "Żyć szybko, umierać młodo
", "Długi, wrześniowy weekend
", "Pomniejszenie
", "Jay i Cichy Bob powracają
" czy takie seriale jak "Nie zadzieraj z zołzą spod 23
", "CSI: Cyber
" i "Pose
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w młodzieżowym melodramacie "Dziewczyna Bad Boya
" oraz jego sequelu. W marcu, krótko po jego śmierci, na ekrany amerykańskich kin trafił thriller "The Gates
". "Elle
" zamyka jego filmografię.
Zobacz zwiastun "Elle"
Pierwszy sezon "Elle
" (zwiastun poniżej) trafił na Prime Video 1 lipca. Jeszcze przed jego premierą Prime Video zamówiło drugi.