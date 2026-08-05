Twórcy "Gorącej rywalizacji" apelują do fanów przed zdjęciami do 2. sezonu. Dajcie im przestrzeń

Drugi sezon "Gorącej rywalizacji" wkrótce wejdzie w fazę zdjęciową, a twórcy serialu mają do fanów nietypową prośbę. Produkcja zaapelowała, by podczas przypadkowych spotkań z ekipą na planie nie zakłócać pracy aktorów i pozostałych członków zespołu.
Komunikat do fanów
Oficjalne konto serialu oraz firma produkcyjna Accent Aigu Entertainment opublikowały w mediach społecznościowych wiadomość skierowaną do widzów. Zdjęcia do nowych odcinków mają odbywać się tego lata i jesienią. Wasze wsparcie, entuzjazm i życzliwość znaczą dla nas bardzo wiele. Kiedy przygotowujemy się do kolejnej odsłony "Gorącej rywalizacji", pomóżcie nam sprawić, by była najlepsza z możliwych. Jeśli natkniecie się na którąś z naszych lokacji zdjęciowych, dajcie obsadzie i ekipie przestrzeń, której potrzebują, by robić to, co potrafią najlepiej.
Apel pojawił się w momencie, gdy zainteresowanie serialem i jego gwiazdami jest wyjątkowo duże. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych regularnie pojawiają się zdjęcia Hudsona Williamsa
i Connora Storrie'ego
, którzy są widywani w Toronto. Popularność pierwszego sezonu sprawiła, że obaj aktorzy z dnia na dzień stali się znacznie bardziej rozpoznawalni.
"Gorąca rywalizacja
" bazuje na cyklu powieści "Game Changers" autorstwa Rachel Reid
. Za jego stworzenie, scenariusz i reżyserię odpowiada Jacob Tierney
.
Pierwszy sezon zadebiutował w listopadzie ubiegłego roku. Fabuła skupia się na Shane'ie Hollanderze, kanadyjskim hokeiście grającym dla fikcyjnego zespołu Montreal Metros, oraz Ilii Rozanovie, rosyjskim zawodniku Boston Raiders. Choć na lodzie są rywalami, poza nim przez niemal dekadę rozwijają relację, która z czasem przeradza się w związek.
Serial niespodziewanie stał się dużym hitem, a Williams
i Storrie
zyskali dzięki niemu status gwiazd. Drugi sezon ma zadebiutować wiosną 2027 roku. Historia będzie czerpać przede wszystkim z kolejnej książki o Shane'ie i Ilii, "The Long Game", a także z piątego tomu cyklu, "Role Model".
"Gorąca rywalizacja" - zwiastun