Twórcy "Iron Sky" opowiedzą o komunistach na Marsie

Twórcy kultowej serii "Iron Sky" wracają z nowym, politycznie niepoprawnym projektem science fiction. Producent Tero Kaukomaa i reżyser Timo Vuorensola łączą siły przy trylogii "Deep Red", kosmicznej satyrze o tajnej radzieckiej kolonii na Marsie. Tym razem zamiast nazistów ukrywających się po ciemnej stronie Księżyca, na orbitę wyruszą komuniści. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
O czym opowie "Deep Red"?
Akcja "Deep Red" przeniesie widzów na Marsa, gdzie od lat 50. XX wieku w tajemnicy funkcjonuje radziecka kolonia. Izolacja od Ziemi pozwoliła jej zbudować "w pełni działający system komunistyczny", możliwy wyłącznie dzięki całkowitemu odseparowaniu od ludzkości. Historia rozpocznie się współcześnie, gdy amerykański astronauta rozbije się na Marsie i odkryje ukryte miasto. Kolonią rządzi opresyjna sztuczna inteligencja o nazwie Deep Red, stworzona na bazie radzieckiego superkomputera szachowego. To, co początkowo wydaje się marksistowską utopią, szybko okazuje się systemem totalnej inwigilacji i algorytmicznej kontroli.
Projekt o budżecie 15 mln euro ma być realizowany jako trzy filmy kręcone jednocześnie od 2027 roku. Premiery zaplanowano kolejno na lata 2029, 2030 i 2031. Choć "Deep Red" nie rozgrywa się w uniwersum Iron Sky, twórcy zapowiadają podobny bezkompromisowy ton.
Za reżyserię odpowie Vuorensola
, który pracuje nad zarysem scenariusza z Johanną Sinisalo, współscenarzystką pierwszego "Iron Sky
". Ostateczne wersje scenariuszy przygotuje amerykański scenarzysta. Twórcy zapowiadają realizację trzech części jako jednego epickiego przedsięwzięcia – na wzór "Władcy Pierścieni
" Petera Jacksona
. Jeszcze w tym roku ma powstać krótki materiał promocyjny w formie filmu koncepcyjnego.
Finansowanie projektu ma łączyć tradycyjne źródła i nowoczesne rozwiązania. Około 5 mln euro ma pochodzić z regionalnych dotacji i ulg podatkowych, a pozostałe 10 mln euro twórcy chcą zebrać poprzez model udziałowy oparty na technologii blockchain. Na początku zbierane będą środki na teaser filmu.
"Iron Sky" - zwiastun