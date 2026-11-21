Pastelowa estetyka inspirowana słynnym azjatyckim nurtem, uniwersalny humor bez dialogów i ekipa twórców odpowiedzialna za największe hity polskiej animacji i komiksu. Właśnie zadebiutował oficjalny zwiastun filmu "Chmurka i Burza" – kinowej propozycji dla najmłodszych, która rozczuli każdego. Film trafi do kin 4 grudnia, a przedpremierowo będzie można zobaczyć go już 28 i 29 listopada w 4 miastach w Polsce.
"Chmurka i Burza
" to najnowsza propozycja studia Laniakea Pictures, tym razem przygotowana dla najmłodszych widzów. Bohaterki znane najmłodszym z serii książkowej i mikroserialu dostępnego w telewizji po raz pierwszy trafiają na wielki ekran. Pełny zwiastun zapowiada produkcję, która mocno wyróżnia się na tle rodzimego rynku – zarówno unikalnym dla polskiej animacji stylem, jak i nietuzinkową formą narracji. Postawienie na bijący rekordy popularności japoński trend wizualny nie było przypadkiem. Sięgnęliśmy po estetykę kawaii, bo zależało nam, by świat filmu od pierwszych chwil był dla dzieci przyjazny i bezpieczny. Pastelowe kolory i zaokrąglone kształty budują ten nastrój, a styl chibi dodaje Chmurce i Burzy uroku i sprawia, że najmłodszym łatwiej je polubić i przeżywać z nimi ich przygody
– tłumaczy reżyser formatujący filmu Piotr Różycki
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Drugim wyróżnikiem filmu jest brak klasycznych dialogów, czyniący z Chmurki i Burzy w pełni uniwersalne bohaterki, które zrozumie każdy maluch. Tytułowe psiaki nie mówią bowiem po polsku, lecz porozumiewają się w swoim własnym, charakterystycznym języku. "Chmurka i Burza" to film, który bawi bez słów. Stawiamy na dynamiczny humor i pokazujemy, jak zwykła, codzienna sytuacja może zamienić się w przygodę. Naszą konwencją jest cute slapstick. Sięgamy do najbardziej klasycznych, bezdialogowych inspiracji i łączymy je ze stylistyką kawaii. Różnice charakterów między bohaterkami są silnikiem fabularnym ich kolejnych przygód i kanwą opowieści o tym, ile radości daje odkrywanie, że każde z nas może widzieć świat trochę inaczej
– opowiada producentka Zofia Ścisłowska
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"Chmurka i Burza" – mocne nazwiska stojące za nową polską animacją
Za kulisami "Chmurki i Burzy
" stoi imponujący zespół specjalistów od animacji i komiksu. Reżyserem formatującym jest Piotr Różycki
– jeden z reżyserów nagradzanego serialu animowanego "Przytul mnie
". Scenariusz napisali Rafał Skarżycki
(twórca cyklu "Tymek i Mistrz") i Maciej Kur
(oficjalny kontynuator komiksowego "Kajka i Kokosza") – duet łączący kultowy komiksowy sznyt z doskonałym wyczuciem młodego widza. Autorzy odpowiadali wspólnie za scenariusz hitowego "Kajka i Kokosza", a jednocześnie mają na swoim koncie prace przy ukochanych przez maluchy ekranizacjach "Pucia
" i "Kici Koci
".
Nad rozwojem projektu wraz z krakowskim studiem Laniakea Pictures (producentami kinowego przeboju "100 dni do matury
") czuwało natomiast amerykańskie Baboon Animation – kolektyw scenarzystów współtworzony przez weteranów studia DreamWorks, mający na koncie kilkadziesiąt nagród Emmy. Funkcję art directora i współreżyserki odcinków pełniła Alicja Gapińska
, za animację odpowiadała Anna Chrzanowska-Pilarska, a za dźwięk i muzykę - Robert Ostiak
. Lektorką i ambasadorką projektu została Olga Frycz
.
Premiera "Chmurki i Burzy" dla wszystkich dzieci i rodziców
Film trafi do kin 4 grudnia
– tuż przed Mikołajkami, co czyni go idealną propozycją dla rodziców poszukujących prezentu w formie wspólnej świątecznej rozrywki. Natomiast jeszcze przed oficjalną premierą na najmłodszych widzów czekają otwarte pokazy specjalne, przeplatane aktywnościami na sali oraz zabawami w kinowych holach z udziałem Chmurki i Burzy. Te wyjątkowe wydarzenia odbędą się w dniach 28–29 listopada w Warszawie (Helios Blue City), Krakowie (Cinema City Bonarka), Lublinie (Multikino) oraz Gdańsku (Helios Forum)
. Bilety są już dostępne na stronach kin.
O filmie
"Chmurka i Burza
" to pełna humoru i ciepła opowieść o przygodach dwóch piesków, które codziennie wyruszają na spotkanie nowych przygód. Różnią się wyglądem i charakterem, ale z taką samą ekscytacją odkrywają świat! Z psiej perspektywy pokazują codzienne wyzwania, które zmieniają się w zabawne perypetie, a kreatywne pomysły ratują je z każdej opresji. Wraz z paczką swoich futrzastych przyjaciół uczą się współpracy, sprytu i tego, że razem można bawić się… dwa razy lepiej!
Projekt został przygotowany z myślą o najmłodszych widzach, rozpoczynających swoją przygodę z kinem. By w pełni w utrzymać uwagę maluchów i dostosować się do ich możliwości i tempa, postawiono na krótki, 50-minutowy metraż wzbogacony specjalnymi przerwami z aktywnościami w trakcie seansu.
Informacja sponsorowana