Twórcy "South Park" trollują Donalda Trumpa: "W końcu zdobyłeś Emmy"

Twórcy serialu "Miasteczko South Park" postanowili w szczególny sposób świętować zdobycie w niedzielę nagrody Emmy dla najlepszego programu animowanego. Ze sposobu, w jaki celebrują swoją wygraną, z całą pewnością nie będzie zadowolony prezydent USA Donald Trump.
Twórcy "South Park" nie boją się zemsty prezydenta USA
Przypomnijmy, że "Miasteczko South Park" wygrało za odcinek "Sermon on the 'Mount". Była to pierwsza nagroda Emmy dla tego serialu od 13 lat (i pierwsza od pięciu lat nominacja).
Odcinek ten, jak i cały sezon, ostro naśmiewał się z Donalda Trumpa. Żarty do tego stopnia dały się prezydentowi USA we znaki, że w mediach społecznościowych opublikował nawet wpis o treści: Od 20 lat ten program jest już kompletnie nieaktualny i sięga po coraz bardziej pozbawione inwencji pomysły, by zwrócić na siebie uwagę.
Znajdujący się na grafice napis "W końcu zdobyłeś Emmy" to ostry żart z tego, że Donald Trump bardzo, ale to bardzo chce zdobywać wszelkie nagrody, a jednak najczęściej ich nie dostaje. Trump, zanim został prezydentem, miał rzeczywiście szansę dostać nagrodę Emmy i to dwa razy. Było to za reality show stacji NBC "Praktykant", który Trump prowadził. Dwukrotnie nominowany, dwukrotnie przegrał z programem "The Amazing Race".
Tak "South Park" naśmiewa się z Donalda Trumpa
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