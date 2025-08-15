Netflix straci twórców "Stranger Things"?

Twórcy "Stranger Things" Matt i Ross Dufferowie prowadzą zaawansowane rozmowy na temat podpisania wieloletniego kontraktu z wytwórnią Paramount. Umowa ma obejmować zarówno realizację filmów kinowych jak i seriali telewizyjnych, a także zacieśnić współpracę braci z Cindy Holland, obecną szefową działu streamingu w Paramouncie, która w przeszłości dała zielone światło na realizację "Stranger Things".
Paramount nowym domem braci Duffer?
Negocjacje ze studiem nie oznaczają jednak natychmiastowego końca współpracy z platformą Netflix. Produkcyjna spółka Dufferów, Upside Down Pictures, kończy aktualnie prace nad finałowym, piątym sezonem "Stranger Things
", którego premiera planowana jest na koniec listopada. W przygotowaniu są także dwa nowe seriale - "The Boroughs
" z Billem Pullmanem
i Geeną Davis
oraz "Something Very Bad Is Going to Happen
" z Jennifer Jason Leigh
- a także animowany prequel "Stranger Things: Tales From '85".
Getty Images © Emma McIntyre
Paramount po niedawnym połączeniu z należącą do Davida Ellisona
firmą Skydance intensywnie rozbudowuje ofertę filmową i serialową. Wytwórnia ma planach nawet 20 premier kinowych rocznie. Potencjalna umowa z Dufferami
ma umożliwić realizację dużych produkcji fabularnych oraz nowych projektów telewizyjnych niezwiązanych z uniwersum Hawkins.
Bracia Duffer: od porażki do globalnego sukcesu
Zanim "Stranger Things
" uczyniło ich jednymi z bardziej rozpoznawalnych twórców w branży, kariera braci niemal utknęła w martwym punkcie. Ich reżyserski debiut, postapokaliptyczny thriller "W ukryciu
", spędził kilka lat na półce w Warner Bros Gdy w końcu trafił do widzów, można go było zobaczyć jedynie na VOD. Pomocną dłoń wyciągnął wówczas M. Night Shyamalan
, który docenił scenariusz "W ukryciu
" i zatrudnił Dufferów
jako scenarzystów w swoim serialu "Miasteczko Wayward Pines
".
Pomysł na "Stranger Things
" został odrzucony niemal przez każdą stację telewizyjną w USA. Dopiero producent Shawn Levy
i jego firma 21 Laps uwierzyli w projekt i sprzedali go Netfliksowi. Serial zadebiutował w serwisie w lipcu 2016 roku i z miejsca stał się sukcesem. Czwarty sezon, który miał premierę w 2022 roku, okazał się najchętniej oglądanym anglojęzycznym serialem w historii Netfliksa, potwierdzając status "Stranger Things
" jako jednego z największych fenomenów popkulturowych dekady.
Zwiastun 5. sezonu "Stranger Things"