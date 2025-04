Kaitlyn Dever o pracy nad szokującą sceną z "The Last of Us"

Kaitlyn Dever jako Abby w serialu "The Last of Us"

Kaitlyn Dever o trudnych okolicznościach pracy nad szokującą sceną w "The Last of Us"

UWAGA!!!

Dalszy ciąg tekstu zawiera spojlery z 2. sezonu "The Last of Us"

W rozmowie z Entertainment Weekly Kaitlyn Dever opowiedziała o pracy na planie drugiego sezonu " The Last of Us ". Zdjęcia rozpoczęły się w trudnym dla aktorki czasie – trzy dni wcześniej odbył się pogrzeb jej mamy.Co gorsza, pierwszą sceną, nad jaką miała pracować, była szokująca śmierć granego przez Pedro Pascala Joela . Zgodnie z oryginałem, ginie on z rąk Abby, czyli postaci, w którą wciela się Dever . Jest ona córką chirurga, który pracował dla Świetlików, i został zabity przez Joela w finale pierwszego sezonu.– powiedziała Dever Twórcy serialu zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zadbać o komfort aktorki. Z myślą o niej zmienili harmonogram zdjęć. Dever wybrała dzień, który najbardziej odpowiadał jej, by nakręcić scenę, w której Abby wyrównuje rachunki z Joelem . Ograniczono też liczbę obecnych na planie osób. Scenarzysta i producent Craig Mazin skomentował: Dever przyznała, że trudne życiowe okoliczności wpłynęły na tryb jej pracy:Premiera drugiego sezonu " The Last of Us " odbyła się w tym miesiącu (poniżej przypominamy zwiastun). HBO zapowiedziało już sezon trzeci.