Newsy Filmy Festiwale i nagrody Twórcy "Toksycznego Mściciela" od Tromy, "Serbskiego Filmu" i "Deathgasm 2" na 11. Splat!FilmFest
Festiwale i nagrody / Filmy

Twórcy "Toksycznego Mściciela" od Tromy, "Serbskiego Filmu" i "Deathgasm 2" na 11. Splat!FilmFest

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Tw%C3%B3rcy+%22Toksycznego+M%C5%9Bciciela%22+od+Tromy%2C+%22Serbskiego+Filmu%22+i+%22Deathgasm+2%22+na+11.+Splat+FilmFest-163318
Twórcy &quot;Toksycznego Mściciela&quot; od Tromy, &quot;Serbskiego Filmu&quot; i &quot;Deathgasm 2&quot; na 11. Splat!FilmFest
Czujecie zapach właśnie rozkopanej, świeżej, cmentarnej ziemi? 

11. edycja Splat!FilmFest, najważniejsze święto nowego kina gatunkowego i tej części Europy, jest coraz bliżej. Zapowiada się krwawa celebracja kina mrocznego, krwawego i szalonego, którą uświetni swoją obecnością jedna z największych legend horroru, filmów trashowych, niezależnego Hollywood, człowiek-mit, ojciec "Toksycznego Mściciela" i wytwórni Troma - Lloyd Kaufman, we własnej osobie! Troma to jedna z najjaśniejszych gwiazd na firmanencie kina gatunkowego, studio, które od lat 70. realizuje filmy makabryczne, krwawe, brutalne i... bardzo samoświadome. Kaufman, podobnie jak Roger Corman, stworzył swoją własną markę. Zaczynały u niego takie sławy, jak James Gunn, Trey Parker, Matt Stone, Debbie Rochon czy Marisa Tomei. Kaufman swoimi filmami i wsparciem dla młodych filmowców pokazuje, że wolność kreatywna nie ma granic. A na pewno nie ograniczają jej pieniądze. To, że Lloyd Kaufman przylatuje prosto z Nowego Jorku specjalnie na 11. Splat!FilmFest i to z kilkoma perełkami spod szyldu Tromy, może być wydarzeniem roku dla wielu fanów kina gatunkowego.

Na festiwalu zobaczymy świeżutki dokument "Napad na Cannes" ("Occupy Cannes") o szturmie Kaufmana i jego wyznawców na mekkę ambitnego kina w 2013 r. Film wyreżyserowała córka Lloyda, Lily, która wraz z żoną Kaufmana - Pat Kaufman, będzie towarzyszyła Lloydowi w jego wyprawie do Polski. Pokażemy też kultowe filmy w odnowionej wersji: niepoprawnego "Sierżanta Kabukimana", chore "Troma’s War" i najnowsze dzieło Kaufmana: "Mr. Melvina", czyli nowy montaż kilku kontynuacji "Toksycznego mściciela". I do tego nie lada gratka - odbędzie się Masterclass Lloyda Kaufmana pt. "Make your own fucking movie". Na kilka październikowych dni Kinoteka w Warszawie zamieni się w Tromaville! 

Z Nowej Zelandii przybędzie do nas Milo Cawthorne: uwielbiany przez fanów horroru i rozwałki Brodie, metalowiec ratujący świat przed zagładą, którą sam na niego sprowadził z "Deathgasm" i "Deathgasm II. Goremageddon". Drugą część kultowego hitu pokażemy premierowo w Polsce. Czy Brodiemu uda się powstrzymać apokalipsę zombie i swoich martwych kumpli przed gubieniem części ciała po całym kraju?

Ze swoją "Karmadonną"・ przyjeżdża do Polski Aleksandar Radivojević, wspłóscenarzysta niesławnego "Serbskiego filmu", jednego z najbardziej szokujących tytułów w historii. W swoim reżyserskim samodzielnym debiucie wysyła na straceńczą misję kobietę w ciąży. Czy "Serbski film" zostanie zdetronizowany i odda tytuł najpoważniej chorej produkcji ostatniego ćwierćwiecza? Poza tym Aleksandar Radivojević przeprowadzi Masterclass, podczas którego opowie, jak powstawał "Serbski film",  czyli najbardziej kontrowersyjny film w historii kina.


Gościem 11. edycji Splat!FilmFest będzie też brytyjski reżyser Paul Andrew Williams, którego brutalna i wstrząsająca "Ważka" została wybrana na film otwarcia Splat!FilmFest - nie tylko z powodu obsady (grają tu nominowane do Oscara Andrea Riseborough i Brenda Blethyn), ale też dlatego, że opowieść o dwóc osamotnionych sąsiadkach, które zawierają dziwną przyjaźń, zostaje w głowie na długo.

Spotkać na festiwalu będzie można także m.in. Rodzinę Adamsów - familię, która trzęsie niezależnym horrorem, a na Splat!FilmFest przyjeżdża ze swoim niepokojącym filmem "Matka much" - o dziewczynie, która u progu śmierci szuka pomocy w czarnej magii i odwiedza otaczającą się rojem much wiedźmę.

Na festiwalu odbędzie się również spotkanie z ekipą polskiej czarnej komedii o wampirach w kryzysie "Życie dla początkujących" - reżyserem Pawłem Podolskim, a także odtwórcami głównych ról męskich - znanym także z serialu "1670" Michałem Sikorskim i Bartłomiejem Kotschedoffem, którego możecie pamiętać również z pierwszego prawdziwego polskiego slashera: "W lesie dziś nie zaśnie nikt". 

A skoro już wspominamy o filmie Bartka M. Kowalskiego, to z radością donosimy, że i on będzie gościem Splat!FilmFest. Poprowadzi dla festiwalowiczów Masterclass pt. "Od pomysłu do realizacji", w którym opowie, jak przekuć surowy pomysł w pełnowymiarowy film - od pierwszej myśli aż po premierę. Reżyser opowie o swojej metodzie pisania, przygotowania filmu i pracy na planie.

Twórcy festiwalu zaplanowali też masę też masę wydarzeń towarzyszących równie emocjonujących i wyrazistych jak program filmowy: znów będzie można poczuć dreszczyk emocji podczas wrestlingu na żywo, który zapewnią zawodnicy z PpW. Bartek Walos, Maciek Buchwald (reżyser serialu "1670") i Krzysztof Dziubak zapewnią krwawy dubbing do horrorów wyselekcjonowanym spośród najbardziej oślizgłych hitów VHS. A teatr TR Warszawa zaprezentuje swój choreograficzny body horror "Laguna". W obsadzie spektaklu: Dobromir Dymecki, Mateusz Górski, Natalia Kalita, Rafał Maćkowiak, Sebastian Pawlak, Agnieszka Żulewska. Na festiwalu będzie też można spotkać Kulturę Gniewu, CD-Action i Zakład Tatuatorski Syrena. A Przestrzeń Kinoteki, za sprawą specjalnej scenografii, zamieni się w pełne nietoperzy, wielkie filmowe cmentarzysko.

11. Splat!FilmFest International Fantastic Film Festival odbywa się w Warszawie w Kinotece w dn. 24-31 października. Pełny program i bilety znajdują się na stronie: splatfilmfest.com. Strasznie zapraszamy! 

Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Filmy

Nowi "X-Men" z datą premiery. Kiedy zobaczymy widowisko Marvela?

Filmy Multimedia

"Mortal Kombat II": Kitana w akcji! Zobacz nowe zdjęcie

2 komentarze
Filmy

Gotowi na zemstę La Llorony?

3 komentarze
Filmy

Pisarz krytykuje: "Jedna bitwa po drugiej" to lewicowa agitka?

34 komentarze
Gry

Fani "Obliviona" wprowadzeni w błąd. Płyta z grą bez pełnej gry

1 komentarz
Seriale

Grał prawnika, teraz sam może go potrzebować

4 komentarze
Filmy

Garfield w "Avengers: Doomsday"? Jednoznaczna odpowiedź

6 komentarzy