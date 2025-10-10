Twórcy "Toksycznego Mściciela" od Tromy, "Serbskiego Filmu" i "Deathgasm 2" na 11. Splat!FilmFest

Czujecie zapach właśnie rozkopanej, świeżej, cmentarnej ziemi?
11. edycja Splat!FilmFest, najważniejsze święto nowego kina gatunkowego i tej części Europy, jest coraz bliżej. Zapowiada się krwawa celebracja kina mrocznego, krwawego i szalonego, którą uświetni swoją obecnością jedna z największych legend horroru, filmów trashowych, niezależnego Hollywood, człowiek-mit, ojciec "Toksycznego Mściciela"
i wytwórni Troma - Lloyd Kaufman
, we własnej osobie! Troma to jedna z najjaśniejszych gwiazd na firmanencie kina gatunkowego, studio, które od lat 70. realizuje filmy makabryczne, krwawe, brutalne i... bardzo samoświadome. Kaufman
, podobnie jak Roger Corman
, stworzył swoją własną markę. Zaczynały u niego takie sławy, jak James Gunn
, Trey Parker
, Matt Stone
, Debbie Rochon
czy Marisa Tomei
. Kaufman
swoimi filmami i wsparciem dla młodych filmowców pokazuje, że wolność kreatywna nie ma granic. A na pewno nie ograniczają jej pieniądze. To, że Lloyd Kaufman
przylatuje prosto z Nowego Jorku specjalnie na 11. Splat!FilmFest i to z kilkoma perełkami spod szyldu Tromy, może być wydarzeniem roku dla wielu fanów kina gatunkowego.
Na festiwalu zobaczymy świeżutki dokument "Napad na Cannes
" ("Occupy Cannes") o szturmie Kaufmana
i jego wyznawców na mekkę ambitnego kina w 2013 r. Film wyreżyserowała córka Lloyda, Lily
, która wraz z żoną Kaufmana - Pat Kaufman, będzie towarzyszyła Lloydowi w jego wyprawie do Polski. Pokażemy też kultowe filmy w odnowionej wersji: niepoprawnego "Sierżanta Kabukimana
", chore "Troma’s War
" i najnowsze dzieło Kaufmana: "Mr. Melvina
", czyli nowy montaż kilku kontynuacji "Toksycznego mściciela". I do tego nie lada gratka - odbędzie się Masterclass Lloyda Kaufmana
pt. "Make your own fucking movie". Na kilka październikowych dni Kinoteka w Warszawie zamieni się w Tromaville!
Z Nowej Zelandii przybędzie do nas Milo Cawthorne
: uwielbiany przez fanów horroru i rozwałki Brodie, metalowiec ratujący świat przed zagładą, którą sam na niego sprowadził z "Deathgasm" i "Deathgasm II. Goremageddon"
. Drugą część kultowego hitu pokażemy premierowo w Polsce. Czy Brodiemu uda się powstrzymać apokalipsę zombie i swoich martwych kumpli przed gubieniem części ciała po całym kraju?
Ze swoją "Karmadonną
"・ przyjeżdża do Polski Aleksandar Radivojević
, wspłóscenarzysta niesławnego "Serbskiego filmu"
, jednego z najbardziej szokujących tytułów w historii. W swoim reżyserskim samodzielnym debiucie wysyła na straceńczą misję kobietę w ciąży. Czy "Serbski film
" zostanie zdetronizowany i odda tytuł najpoważniej chorej produkcji ostatniego ćwierćwiecza? Poza tym Aleksandar Radivojević
przeprowadzi Masterclass, podczas którego opowie, jak powstawał "Serbski film
", czyli najbardziej kontrowersyjny film w historii kina.
Gościem 11. edycji Splat!FilmFest będzie też brytyjski reżyser Paul Andrew Williams
, którego brutalna i wstrząsająca "Ważka
" została wybrana na film otwarcia Splat!FilmFest - nie tylko z powodu obsady (grają tu nominowane do Oscara Andrea Riseborough
i Brenda Blethyn
), ale też dlatego, że opowieść o dwóc osamotnionych sąsiadkach, które zawierają dziwną przyjaźń, zostaje w głowie na długo.
Spotkać na festiwalu będzie można także m.in. Rodzinę Adamsów - familię, która trzęsie niezależnym horrorem, a na Splat!FilmFest przyjeżdża ze swoim niepokojącym filmem "Matka much
" - o dziewczynie, która u progu śmierci szuka pomocy w czarnej magii i odwiedza otaczającą się rojem much wiedźmę.
Na festiwalu odbędzie się również spotkanie z ekipą polskiej czarnej komedii o wampirach w kryzysie "Życie dla początkujących"
- reżyserem Pawłem Podolskim
, a także odtwórcami głównych ról męskich - znanym także z serialu "1670" Michałem Sikorskim
i Bartłomiejem Kotschedoffem
, którego możecie pamiętać również z pierwszego prawdziwego polskiego slashera: "W lesie dziś nie zaśnie nikt
".
A skoro już wspominamy o filmie Bartka M. Kowalskiego
, to z radością donosimy, że i on będzie gościem Splat!FilmFest. Poprowadzi dla festiwalowiczów Masterclass pt. "Od pomysłu do realizacji", w którym opowie, jak przekuć surowy pomysł w pełnowymiarowy film - od pierwszej myśli aż po premierę. Reżyser opowie o swojej metodzie pisania, przygotowania filmu i pracy na planie.
Twórcy festiwalu zaplanowali też masę też masę wydarzeń towarzyszących równie emocjonujących i wyrazistych jak program filmowy: znów będzie można poczuć dreszczyk emocji podczas wrestlingu na żywo, który zapewnią zawodnicy z PpW. Bartek Walos, Maciek Buchwald (reżyser serialu "1670")
i Krzysztof Dziubak
zapewnią krwawy dubbing do horrorów wyselekcjonowanym spośród najbardziej oślizgłych hitów VHS. A teatr TR Warszawa zaprezentuje swój choreograficzny body horror "Laguna". W obsadzie spektaklu: Dobromir Dymecki
, Mateusz Górski
, Natalia Kalita
, Rafał Maćkowiak
, Sebastian Pawlak
, Agnieszka Żulewska
. Na festiwalu będzie też można spotkać Kulturę Gniewu, CD-Action i Zakład Tatuatorski Syrena. A Przestrzeń Kinoteki, za sprawą specjalnej scenografii, zamieni się w pełne nietoperzy, wielkie filmowe cmentarzysko. 11. Splat!FilmFest International Fantastic Film Festival odbywa się w Warszawie w Kinotece w dn. 24-31 października. Pełny program i bilety znajdują się na stronie: splatfilmfest.com. Strasznie zapraszamy!
Informacja sponsorowana