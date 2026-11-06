Newsy Filmy "Feed": Rosamund Pike zostanie matką influencerki w nadchodzącym body-horrorze
Filmy

"Feed": Rosamund Pike zostanie matką influencerki w nadchodzącym body-horrorze

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tw%C3%B3rczyni+%22Gwiezdne+wojny%3A+Akolita%22+nadchodzi+z+horrorem+o...+social-mediach.+Rosamund+Pike+w+g%C5%82%C3%B3wnej+roli-169543
&quot;Feed&quot;: Rosamund Pike zostanie matką influencerki w nadchodzącym body-horrorze
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Sharenting to prawdziwy horror współczesnej przestrzeni social-mediowej – ale że jest to temat na horror? Tego mało kto się spodziewał. A jednak, Deadline donosi dziś o powstającym gatunkowym projekcie pod tytułem "Feed". Główną rolę zagra w nim Rosamund Pike ("Zaginiona dziewczyna"), która zajmie się również produkcją filmu.

"Feed" – co wiemy?



Powstająca produkcja opisywana jest jako body-horror z ważnym wątkiem social-mediowym. "Feed" opowie historię matki (Rosamund Pike), która pewnego dnia odkrywa niszowy suplement kolagenowy. Jego zadaniem jest pomóc jej dziecku w zostaniu gwiazdą portali społecznościowych. Zaangażowanie kobiety w córkę, która rozwija swoją karierę gimnastyczną, kończy się jednak niepomyślnie. Choć sława i sukces przychodzą do nich niezwykle prędko, suplement zaczyna niepokojąco zmieniać młodą dziewczynę...

GettyImages-2293856865.jpg Getty Images © Dave Benett


Reżyserką projektu została Leslye Headland – twórczyni serialu "Gwiezdne wojny: Akolita". Za scenariusz produkcji odpowiada z kolei Daniella Isaacs. Autorka inspirowała się wyraźnie fińskim horrorem "Pisklę" w reżyserii Hanny Bergholm. Film otrzymał kinową dystrybucję w Polsce dzięki staraniom firmy Velvet Spoon.

Od dawna chciałam stworzyć film, który w anarchiczny sposób igrałby z naszą obsesją na punkcie mediów społecznościowych i samodoskonalenia; z pragnieniem sławy bez posiadania godnych uwagi umiejętności oraz – powiedzmy to wprost – z potwornością współczesnego macierzyństwa – powiedziała Rosamund Pike w swoim oświadczeniu.

Na tę chwilę nie wiadomo, kto jeszcze pojawi się na ekranie w filmie "Feed". Deadline nie dzieli się także przybliżoną datą rozpoczęcia zdjęć do produkcji. Sprzedaż praw do dystrybucji filmu ruszy natomiast wraz z nadchodzącym American Film Market.

"Pisklę" – zwiastun filmu, który stał się podstawą "Feed"


Powiązane artykuły Leslye Headland

Zobacz wszystkie artykuły

Pisklę  (2022)

 Pisklę

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Andrew Scott w poruszającej historii o sile życia

Filmy

Kate McKinnon uprzykrzy życie uczniom. Nowa komedia w drodze

1 komentarz
Filmy

Jeremy Renner ma "12 naboi" w filmie twórców "Johna Wicka"

VOD Seriale

Chris Pratt powróci jako James Reece. Ale nie w "Liście śmierci"

8 komentarzy
Seriale

Twórcy "Heweliusza" kręcą serial o aferze, która wstrząsnęła Polską

8 komentarzy
Filmy

Czy Stallone'owi podobał się "Jestem Rocky"?

6 komentarzy
Filmy

Keanu Reeves wraca jako John Wick. Jest jedno "ale"

11 komentarzy