"Feed": Rosamund Pike zostanie matką influencerki w nadchodzącym body-horrorze

Sharenting to prawdziwy horror współczesnej przestrzeni social-mediowej – ale że jest to temat na horror? Tego mało kto się spodziewał. A jednak, Deadline donosi dziś o powstającym gatunkowym projekcie pod tytułem "Feed". Główną rolę zagra w nim Rosamund Pike ("Zaginiona dziewczyna"), która zajmie się również produkcją filmu.
"Feed" – co wiemy?
Powstająca produkcja opisywana jest jako body-horror z ważnym wątkiem social-mediowym. "Feed"
opowie historię matki (Rosamund Pike
), która pewnego dnia odkrywa niszowy suplement kolagenowy. Jego zadaniem jest pomóc jej dziecku w zostaniu gwiazdą portali społecznościowych. Zaangażowanie kobiety w córkę, która rozwija swoją karierę gimnastyczną, kończy się jednak niepomyślnie. Choć sława i sukces przychodzą do nich niezwykle prędko, suplement zaczyna niepokojąco zmieniać młodą dziewczynę...
Getty Images © Dave Benett
Reżyserką projektu została Leslye Headland
– twórczyni serialu "Gwiezdne wojny: Akolita"
. Za scenariusz produkcji odpowiada z kolei Daniella Isaacs
. Autorka inspirowała się wyraźnie fińskim horrorem "Pisklę"
w reżyserii Hanny Bergholm
. Film otrzymał kinową dystrybucję w Polsce dzięki staraniom firmy Velvet Spoon. Od dawna chciałam stworzyć film, który w anarchiczny sposób igrałby z naszą obsesją na punkcie mediów społecznościowych i samodoskonalenia; z pragnieniem sławy bez posiadania godnych uwagi umiejętności oraz – powiedzmy to wprost – z potwornością współczesnego macierzyństwa
– powiedziała Rosamund Pike
w swoim oświadczeniu.
Na tę chwilę nie wiadomo, kto jeszcze pojawi się na ekranie w filmie "Feed"
. Deadline nie dzieli się także przybliżoną datą rozpoczęcia zdjęć do produkcji. Sprzedaż praw do dystrybucji filmu ruszy natomiast wraz z nadchodzącym American Film Market.
"Pisklę" – zwiastun filmu, który stał się podstawą "Feed"