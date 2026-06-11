Tyler Mane ma raka piersi. Aktor znany z "X-Men" rozpoczął chemioterapię

Tyler Mane, znany m.in. z roli Sabretootha w filmie "X-Men", poinformował, że zdiagnozowano u niego raka piersi. Aktor przekazał wiadomość w nagraniu opublikowanym na Instagramie, ujawniając przy okazji, że rozpoczął już leczenie chemioterapią.
Mane apeluje do fanów
W nagraniu aktor stwierdził: Mam dla was złą wiadomość: dziś zaczynam chemioterapię. W ciągu swojego życia na raka piersi choruje jeden na 750 mężczyzn. Jestem jednym z nich.
W podpisie do nagrania Mane
przyznał, że początkowo chciał zachować diagnozę dla siebie. Jak wyjaśnił, dopiero później uznał, że warto mówić o chorobie, ponieważ u mężczyzn bywa ona wykrywana zbyt późno. Aktor podkreślił również, że to dzięki determinacji jego żony udało się odpowiednio wcześnie postawić diagnozę.Tak, mam raka piersi. I tak, to bardzo rzadka choroba. Tylko około 1 proc. przypadków raka piersi dotyczy mężczyzn. Mane
zaapelował do swoich obserwatorów o zwiększanie świadomości na temat tego nowotworu i zachęcał do wykonywania badań w przypadku zauważenia niepokojących objawów. W kolejnym nagraniu zapewnił, że zamierza walczyć z chorobą. Dam radę. Skopię rakowi tyłek.
Aktor po latach powrócił do postaci Sabretootha w "Deadpool & Wolverine
". Występował również m.in. w filmach "Troja
", "Halloween
" i "Halloween II
" oraz serialu "Doom Patrol
".
"X-Men" - zwiastun"