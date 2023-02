Tyler Perry nie kończy z Netfliksem. Stworzy dramat sądowy

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



"Mea Culpa" – nowy projekt Tylera Perry’ego dla Netfliksa

Tyler Perry i Netflix – projekty we współpracy

Tym razem będzie to dramat sądowy. W obsadzie jest m.in. jedna z założycielek zespołu Destiny's Child Kelly Rowland ).Film wyreżyserowany, napisany i wyprodukowany przez Perry'ego opowie historię prawnika, który poszukuje kolejnego kroku w karierze. Podejmuje się więc obrony artysty oskarżonego o zabójstwo swojej dziewczyny.W obsadzie znaleźli się także Trevante Rhodes ), Sean Sagar ), Nick Sagar ) i RonReaco Lee ).Pierwszym projektem we współpracy z platformą został dramat. Jest to opowieść o kobiecie, która w końcu podniosła się po bolesnym rozwodzie i znalazła nową miłość. Wkrótce jednak jej szczęście wyparuje, kiedy na jaw zaczną wychodzi skrywane tajemnice.Następnie ukazał się, opowieść o zakazanej miłości na południu Stanów Zjednoczonych w latach 40. XX wieku. Netflix wyprodukował także kolejny film z najsłynniejszej serii Perry'ego Obecnie reżyser pracuje nad, opowieści o 6888. batalionie. W czasie II wojny światowej był to jedyny oddział amerykańskiej armii złożony wyłącznie z czarnych kobiet. Perry będzie kontynuował także prace z innymi platformami streamingowymi. W listopadzie 2022 roku odpisał kontrakt na produkcję czterech filmów dla Amazona. Docelowo powstałe projekty trafią na Prime VIdeo