Francis Ford Coppola chce, żebyście oglądali jego film tylko w kinie

"Megalopolis" dostępne tylko w kinach?

"Megalopolis" – zwiastun

O czym opowiada "Megalopolis"?

Światów premiera " Megalopolis " odbyła się podczas zeszłorocznego festiwalu w Cannes. Film wszedł do polskich kin 25 października 2024 roku. Zgodnie z typowymi cyklami dystrybucyjnymi powinien już być dostępny w USA na DVD, Blu-rayu, VOD bądź którymś z serwisów streamingowych. Ale nie jest.Wygląda na to, że taką decyzję podjął sam reżyser. Jak donosi "The Hollywood Reporter",. Reżyser sam sfinansował widowisko i teraz korzysta ze swojego prawa do niepokazania filmu zainteresowanym nim widzom. A przynajmniej nie wszystkim.: prezentował już film w Bostonie podczas wyprzedanego seansu w Coolidge Theather. W tym miesiącu zaplanowany jest jeszcze pokaz w Detroit. Ci, którym jest to nie po drodze, skazani są na piractwo albo na przykład... wizytę w Polsce.Co ciekawe, w Polsce film jest bowiem dostępny do wypożyczenia na szeregu platform. Wygląda więc na to, że kaprys Coppoli dotyczy jedynie Amerykańskiej widowni. TUTAJ znajdziecie listę portali, na których można oficjalnie obejrzeć " Megalopolis ".Konieczność reform w mieście Nowy Rzym jest źródłem konfliktu na szczytach władzy. Genialny architekt Cezar Catalina ( Adam Driver ) pragnie dla miasta utopijnej, idealistycznej przyszłości. Jego przeciwnik, burmistrz Franklin Cicero ( Giancarlo Esposito ), jest zwolennikiem kapitalistycznego status quo, które hołduje interesom najbogatszych. Rozdarta między nimi Julia Cicero ( Nathalie Emmanuel ), córka burmistrza, będzie musiała wybrać między swoją fascynacją Cezarem a lojalnością wobec ojca. Konflikt zmusi wszystkich do odpowiedzi na odwieczne pytanie - jak powinna wyglądać przyszłość naszego społeczeństwa i całej cywilizacji.