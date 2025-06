Myślała, że to stres. Gwiazda "The Boys" ujawnia, na co choruje

Na co choruje Erin Moriarty?

Zwiastun 4. sezonu "The Boys"

W obszernym poście opublikowanym na Instagramie aktorka Erin Moriarty dzieli się swoimi ostatnimi doświadczeniami. Gwiazda " The Boys " ujawniła, że została u niej zdiagnozowana tyreotoksykoza z rozlanym wolem, czyliAktorka dodaje, że początkowo pojawiające się u niej objawy przypisywała stresowi i zmęczeniu. Dlatego też zaapelowała do swoich fanów, by nie bagatelizowali takich objawów i szli się przebadać. Sama przyznaje, że gdyby poszła do lekarza, jej choroba została zdiagnozowana wcześniej.Choroba Gravesa-Basedowa to. Jej dokładne przyczyny nie są znane. Uważa się ją za jedną z chorób autoimmunologicznych prowadzącą do nadczynności tarczycy. Dane wskazują, że u kobiet występuje 10-krotnie częściej niż u mężczyzn, przez co spekuluje się, że może być powiązana z estrogenami. Erin Moriarty to jedna z gwiazd serialu " The Boys ". Gra w nim Annie January, znaną też jako Starlight. Aktualnie w przygotowaniu jest piąty, ostatni sezon.