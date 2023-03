U Sama Neilla zdiagnozowano rzadki nowotwór. Aktor znany z "Jurassic Park" opowiedział o leczeniu

Sam Neill mówi o swojej chorobie

Najważniejsze role Sama Neilla

Podczas ubiegłorocznej promocji filmuzauważył u siebie, które skłoniły go do wizyty u lekarza. Teraz aktor ujawnił, że zdiagnozowano u niegoopowiedział o swojej chorobie i leczeniu w wywiadzie z "The Guardian". Początkowo przyjmował chemioterapię, która jednak nie przyniosła pożądanego efektu. Na szczęście. Będzie jednak musiał przyjmować go co miesiąc do końca życia.– powiedział.Pretekstem do rozmowy, była książka zatytułowana, w której aktor opisał swoje wspomnienia.– opowiadał w wywiadzie.Najbardziej rozpoznawalne roleto dr Alan Grant z seriii komisarz Chester Campbell z serialu. W jego filmografii możemy znaleźć zarówno melodramaty (), jak i horrory (), thrillery i filmy sensacyjne () czy komediodramaty ( "Nauka spadania" , " Dzikie łowy Taiki Waititiego ). Chętnie występuje też w produkcjach telewizyjnych. Najbardziej znane z nich to miniseriale, w których wcielił się w legendarnego czarnoksiężnika, kryminałorazZobaczcie zwiastun filmu