UPADETE: OSCARY 2020: Thriller erotyczny kandydatem Holandii

Do 26 wzrosła liczba krajów, które zgłosiły już chęć rywalizacji o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnim czasie uczyniły to Holandia i Finlandia.Kandydatem Holandii został thriller erotyczny wyróżniony na zakończonym niedawno festiwalu w Locarno zatytułowany. Jest to historia psycholog (znana z Carice van Houten ) pracująca w zakładzie więziennym, która zaczyna mieć obsesję na punkcie mężczyzny (w tej roli znany z Marwan Kenzari ) skazanego za przestępstwo na tle seksualnym, który szykuje się do wyjścia na wolność.Holandia ma na swoim koncie trzy Oscary (ostatni zdobyty w 1998 roku) i cztery dalsze nominacje (ostatnia w 2004 roku).Finlandia wystawiła do walki o statuetkę. To historia pary zakochanych licealistów, która pod wpływem charyzmatycznego Janneego wkręca się w ruch neonazistowski. Obraz został wyróżniony na tegorocznym festiwalu w Berlinie Finowie nie mogą pochwalić się Oscarem w tej kategorii. Tylko jeden ich kandydat -- zdołał wywalczyć nominację.Również z tegorocznego festiwalu w Berlinie pochodzi norweski kandydat do Nagrody Akademii. Jest nim bowiem nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem za zdjęcia dramat. To opowieść o pogrążonym w rozpaczy wdowcu, który wspomina czasy, kiedy miał 15 lat i po raz pierwszy się zakochał.Norwegia zdobyła do tej pory aż pięć nominacji do Oscarów. Niestety za każdym razem przegrywała w ostatecznej walce o statuetki.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Belgia:Brazylia:Dominikana:Ekwador:Estonia:Finlandia:Gruzja:Holandia:Iran:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kuba:Macedonia Północna:Maroko:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Panama:Rumunia:Szwajcaria:Szwecja:Tunezja:Turcja:Ukraina: