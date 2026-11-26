AI rządzi w Ubisofcie

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Vertical Slice miał okazję porozmawiać z pracownikami Ubisoftu. Wszyscy oni mówią to samo: growy gigant mocno stawia na AI. Z ich wypowiedzi wynika, że koncern domaga się od zespołów pracujących nad nowymi projektami, by w swoich planach wykazywały, w jaki sposób generatywna AI pomoże w przyspieszeniu prac nad projektem oraz w zwiększeniu efektywności.Jeżeli jakiś zespół przyzna, że nie zamierza korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, to musi szczegółowo wyjaśnić, dlaczego podjęto taką decyzję. I muszą to być bardzo przekonujące powody, bo w innym razie projekt zostanie odrzucony.Artykuł pojawia się niedługo po tym, jak Ubisoft otworzył nową spółkę Motherbrain. Jej celem jest opracowanie sposobów wykorzystania AI do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w rozgrywce.Warto też pamiętać, że w ostatnim czasie Ubisoft znów dokonał masowych zwolnień.