Ubisoft zaskoczone popularnością nowego "Assassin’s Creed"

Ubisoft zaprezentował najnowsze kwartalne sprawozdanie finansowe. A w nim chwali się wynikami gry "Assassin’s Creed: Black Flag Resynced".
Zainteresowanie "Assassin’s Creed: Black Flag Resynced" dużo większe od prognoz Ubisoftu
Jak podał Yves Guillemot, w ciągu pierwszych 14 dni gra sprzedała się w nakładzie 3,5 mln egzemplarzy
. Szef Ubisoftu przyznał, że nie spodziewano się tak wysokiego wyniku w tak krótkim czasie. Prognozy studia wskazywały, że wynik tan osiągnięty zostanie po roku obecności gry na rynku.
Świętując sukces gry Yves Guillemot podziękował "zespołom, których talent i poświęcenie tchnęły w ten projekt życie". Nie wszyscy te słowa dobrze przyjęli. Mają bowiem w pamięci to, że nie tak dawno temu w Ubisofcie nastąpiły kadrowe cięcia i wiele osób, które pracowały przy tej grze zostało zwolnionych.
"Assassin’s Creed: Black Flag Resynced
" to remake gry "Assassin's Creed IV: Black Flag
".
Osadzone w Złotej Erze Piratów, "Assassin's Creed Black Flag Resynced
" zaprasza graczy do żeglowania po Karaibach jako Edward Kenway — buntowniczy kapitan piratów wciągnięty w trwający od stuleci konflikt pomiędzy Asasynami a Templariuszami. Podczas pogoni za sławą i fortuną Edward napotyka legendarne postacie, takie jak Czarnobrody, Anne Bonny i Calico Jack, podczas gdy los wszystkiego, co zbudowali piraci, zawisa na włosku.
Zwiastun gry "Assassin’s Creed: Black Flag Resynced"