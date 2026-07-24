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Ubisoft zaskoczone popularnością nowego "Assassin’s Creed"

GamesRadar / autor: /
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Ubisoft zaskoczone popularnością nowego &quot;Assassin’s Creed&quot;
Ubisoft zaprezentował najnowsze kwartalne sprawozdanie finansowe. A w nim chwali się wynikami gry "Assassin’s Creed: Black Flag Resynced".

Zainteresowanie "Assassin’s Creed: Black Flag Resynced" dużo większe od prognoz Ubisoftu



Jak podał Yves Guillemot, w ciągu pierwszych 14 dni gra sprzedała się w nakładzie 3,5 mln egzemplarzy. Szef Ubisoftu przyznał, że nie spodziewano się tak wysokiego wyniku w tak krótkim czasie. Prognozy studia wskazywały, że wynik tan osiągnięty zostanie po roku obecności gry na rynku.

Świętując sukces gry Yves Guillemot podziękował "zespołom, których talent i poświęcenie tchnęły w ten projekt życie". Nie wszyscy te słowa dobrze przyjęli. Mają bowiem w pamięci to, że nie tak dawno temu w Ubisofcie nastąpiły kadrowe cięcia i wiele osób, które pracowały przy tej grze zostało zwolnionych.


"Assassin’s Creed: Black Flag Resynced" to remake gry "Assassin's Creed IV: Black Flag". 

Osadzone w Złotej Erze Piratów, "Assassin's Creed Black Flag Resynced" zaprasza graczy do żeglowania po Karaibach jako Edward Kenway — buntowniczy kapitan piratów wciągnięty w trwający od stuleci konflikt pomiędzy Asasynami a Templariuszami. Podczas pogoni za sławą i fortuną Edward napotyka legendarne postacie, takie jak Czarnobrody, Anne Bonny i Calico Jack, podczas gdy los wszystkiego, co zbudowali piraci, zawisa na włosku. 

Zwiastun gry "Assassin’s Creed: Black Flag Resynced"




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