Udo Kier, aktor znany z filmów Larsa von Triera "Dogville", "Przełamując fale", nie żyje. Miał 81 lat

W niedzielę w szpitalu w Palm Springs zmarł niemiecki aktor charakterystyczny Udo Kier. Aktor, który współpracował m.in. z Andym Warholem, Larsem von Trierem, Gusem van Santem i wieloma innymi znanymi reżyserami, miał 81 lat. Informację o śmierci artysty podał jego partner Delbert McBride.
Gwiazda wielkich widowisk i artystycznych eksperymentów. Kim był Udo Kier?
Udo Kierspe, którego świat kina znał lepiej jako Udo Kier, urodził się 14 października 1944 roku w Kolonii. Kiedy się rodził, trwało właśnie bombardowanie miasta. Jedna z bomb spadła na szpital, w którym przyszedł na świat. On i jego matka przeżyli i zostali wydobyci z gruzowiska.
W wieku 18 lat przeniósł się do Londynu. Potem dotarł do Ameryki, gdzie znalazł się w undergroundowym środowisku artystycznym, któremu przewodził Andy Warhol. I to właśnie w wyprodukowanym przez niego filmie "Ciało dla Frankensteina"Udo Kier zagrał jedną z pierwszych swoich ról. Zaraz potem zagrał w drugiej jego produkcji, "Krew dla Draculi". Oba te filmy wyreżyserował Paul Morrissey.
W ciągu całej swojej kariery Udo Kier zagrał ponad 200 ról filmowych i serialowych. Pozostał aktywny zawodowo do samego końca. W tym roku w Cannes swoją premierę miał "Tajny agent", w którym aktor zagrał niewielką rolę.