Udo Kier, aktor znany z filmów Larsa von Triera "Dogville", "Przełamując fale", nie żyje. Miał 81 lat

źródło: Getty Images
autor: Greg Doherty
W niedzielę w szpitalu w Palm Springs zmarł niemiecki aktor charakterystyczny Udo Kier. Aktor, który współpracował m.in. z Andym Warholem, Larsem von Trierem, Gusem van Santem i wieloma innymi znanymi reżyserami, miał 81 lat. Informację o śmierci artysty podał jego partner Delbert McBride.

Gwiazda wielkich widowisk i artystycznych eksperymentów. Kim był Udo Kier?



Udo Kierspe, którego świat kina znał lepiej jako Udo Kier, urodził się 14 października 1944 roku w Kolonii. Kiedy się rodził, trwało właśnie bombardowanie miasta. Jedna z bomb spadła na szpital, w którym przyszedł na świat. On i jego matka przeżyli i zostali wydobyci z gruzowiska.

W wieku 18 lat przeniósł się do Londynu. Potem dotarł do Ameryki, gdzie znalazł się w undergroundowym środowisku artystycznym, któremu przewodził Andy Warhol. I to właśnie w wyprodukowanym przez niego filmie "Ciało dla Frankensteina" Udo Kier zagrał jedną z pierwszych swoich ról. Zaraz potem zagrał w drugiej jego produkcji, "Krew dla Draculi". Oba te filmy wyreżyserował Paul Morrissey.

02.jpg Getty Images © Rolf Konow


Tak zaczęła się przygoda Kiera z kinem art-house'owym. W kolejnych latach miał okazję współpracować z takim mistrzami kina jak: Rainer Werner Fassbinder, Walerian Borowczyk, Gus Van Sant, Christoph Schlingensief i Dario Argento.

W latach 80. rozpoczął współpracę z Larsem von Trierem. Zapoczątkowała ją rola w "Epidemii". Potem pojawiał się regularnie w dziełach Duńczyka, w tym w: "Przełamując fale", "Dogville" czy w serialu "Królestwo".

W latach 90. zaczął też chętnie pojawiać się w produkcjach hollywoodzki. Widzieliśmy go m.in. w komedii "Ace Ventura: Psi detektyw", widowisku sf "Johnny Mnemonic" oraz widowisku katastroficznym "Armageddon".

W ciągu całej swojej kariery Udo Kier zagrał ponad 200 ról filmowych i serialowych. Pozostał aktywny zawodowo do samego końca. W tym roku w Cannes swoją premierę miał "Tajny agent", w którym aktor zagrał niewielką rolę.

Teaser dokumentu o życiu i karierze Udo Kiera



