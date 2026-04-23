Wielka fuzja w Hollywood coraz bliżej. Zaslav bez gigantycznej premii?

Kolejny krok ku historycznej fuzji w Hollywood. Media informują, że akcjonariusze Warner Bros. Discovery dali zielone światło wartej 110 mld dolarów umowie połączenia z Paramount, otwierając drogę do stworzenia jednego z największych koncernów rozrywkowych na świecie.
Duże poparcie dla transakcji
Getty Images © Mario Tama
Decyzja zapadła podczas czwartkowego głosowania. Jak podano, inwestorzy poparli transakcję "przytłaczającą większością". Do jej finalizacji potrzebne są jednak jeszcze zgody regulatorów, szczególnie w Europie.
Jak wiemy, fuzja ma całkowicie przetasować układ sił w branży. Pod jednym dachem znalazłyby się studia Warner Bros. i Paramount, a także platformy streamingowe HBO Max i Paramount+. Nowy podmiot kontrolowałby też ogromne portfolio kanałów telewizyjnych, w tym CBS, CNN, MTV czy Nickelodeon. Warto dodać, że jednocześnie akcjonariusze odrzucili pakiet wynagrodzeń dla prezesa WBD, Davida Zaslava.
Jego potencjalna odprawa - szacowana nawet na 886 mln dolarów - wzbudziła duże kontrowersje i została uznana za jedną z najwyższych w historii. Choć głosowanie ma charakter doradczy i nie jest wiążące, stanowi dla zarządu wyraźny sygnał.
Szef Paramount, David Ellison
, przekonuje, że połączenie wzmocni konkurencję z gigantami technologicznymi, takimi jak Amazon, Apple czy Netflix. Zapowiada m.in. produkcję co najmniej 30 filmów kinowych rocznie oraz utrzymanie marki HBO jako odrębnego studia. Transakcja budzi jednak sprzeciw części środowiska filmowego.
