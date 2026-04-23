Newsy Filmy Inne Wielka fuzja w Hollywood coraz bliżej. Zaslav bez gigantycznej premii?
Filmy / Inne

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Udzia%C5%82owcy+akceptuj%C4%99+fuzj%C4%99+Warner+Bros.+Discovery+i+Paramount+Skydance.+Sprzeciw+wobec+p%C5%82acy+dla+Davida+Zaslava-166262
źródło: Getty Images
autor: SOPA Images
Kolejny krok ku historycznej fuzji w Hollywood. Media informują, że akcjonariusze Warner Bros. Discovery dali zielone światło wartej 110 mld dolarów umowie połączenia z Paramount, otwierając drogę do stworzenia jednego z największych koncernów rozrywkowych na świecie.

Duże poparcie dla transakcji



GettyImages-2263966602.jpg Getty Images © Mario Tama


Decyzja zapadła podczas czwartkowego głosowania. Jak podano, inwestorzy poparli transakcję "przytłaczającą większością". Do jej finalizacji potrzebne są jednak jeszcze zgody regulatorów, szczególnie w Europie.

Jak wiemy, fuzja ma całkowicie przetasować układ sił w branży. Pod jednym dachem znalazłyby się studia Warner Bros. i Paramount, a także platformy streamingowe HBO Max i Paramount+. Nowy podmiot kontrolowałby też ogromne portfolio kanałów telewizyjnych, w tym CBS, CNN, MTV czy Nickelodeon.

Warto dodać, że jednocześnie akcjonariusze odrzucili pakiet wynagrodzeń dla prezesa WBD, Davida Zaslava. Jego potencjalna odprawa - szacowana nawet na 886 mln dolarów - wzbudziła duże kontrowersje i została uznana za jedną z najwyższych w historii. Choć głosowanie ma charakter doradczy i nie jest wiążące, stanowi dla zarządu wyraźny sygnał.

Szef Paramount, David Ellison, przekonuje, że połączenie wzmocni konkurencję z gigantami technologicznymi, takimi jak Amazon, Apple czy Netflix. Zapowiada m.in. produkcję co najmniej 30 filmów kinowych rocznie oraz utrzymanie marki HBO jako odrębnego studia. Transakcja budzi jednak sprzeciw części środowiska filmowego.

Zwiastun "The Madison" - produkcji Paramount+



Powiązane artykuły David Zaslav

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Superman przeszkadza więźniom?

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2026: Maggie Gyllenhaal przewodniczącą jury

3 komentarze
Seriale

Recenzja: "Ekspedycja XD". Malcolm XD wciąż w formie?

Filmy

"Epic: Musical" – fenomen z TikToka trafi na ekran jako animacja

Festiwale i nagrody Filmy

POWIĘKSZENIE 2026: Jeszcze przez tydzień czekamy na teksty!

8 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Gorącej rywalizacji" w gorącym projekcie z Melissą McCarthy

1 komentarz
Filmy

Gwiazda "Mission: Impossible" dołącza do obsady filmu "Mister"