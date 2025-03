James Bond pozostanie mężczyzną i Brytyjczykiem... podobno

Kim będzie nowy James Bond?

"The Daily Mail" twierdzi, że ma w posiadaniu wewnętrzny dokument Amazonu, który ujawnia przyszłość Jamesa Bonda Zgodnie z tym dokumentem(czyli grupy jednoczącej kraje będące w przeszłości częścią Imperium Brytyjskiego).Inne pytania związane z serią, na przykład te dotyczące potencjalnych spin-offów, których bohaterami mogliby być Moneypenny Q lub M , pozostają jednak bez odpowiedzi.Sprawę przejęcia kontroli nad Jamesem Bondem przez Amazon skomentował, który przed laty sam się wcielał w tę postać.W rozmowie z "The Telegraph" stwierdził, że. Dodał, że ma nadzieję, że Amazon potraktuje postać z godnością, na jaką on zasługuje.W dotychczasowej historii Bonda postać ta nie była grana przez Amerykanina. Zawsze był to aktor pochodzący z Wielkiej Brytanii lub ze Wspólnoty Narodów. Sam Brosnan jest Irlandczykiem. Bondem był też Australijczyk - George Lazenby