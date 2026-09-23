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Ujawniono przyczynę śmierci Hayden Panettiere. Koroner podał szczegóły

The Hollywood Reporter / autor: /
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Ujawniono przyczynę śmierci Hayden Panettiere. Koroner podał szczegóły
źródło: Getty Images
autor: Nina Westervelt
Do sieci trafiły informacje o oficjalnej przyczynie śmierci Hayden Panettiere, aktorki znanej m.in. z "Herosów" i "Nashville". Koroner ustalił, że do jej śmierci doprowadziły toksyczne skutki działania fentanylu oraz kilku innych substancji.

Co dokładnie ustalił koroner?



Z wyników sekcji wynika, że w organizmie Panettiere wykryto fentanyl, alprazolam, metokarbamol i kwetiapinę. Alprazolam jest substancją czynną przeciwlękowego leku Xanax, metokarbamol to lek rozluźniający mięśnie, a kwetiapina jest stosowana między innymi w leczeniu schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej i depresji. Śmierć została zakwalifikowana jako wypadek.

Sekcja zwłok nie wykazała obrażeń, które mogły przyczynić się do śmierci aktorki. Panettiere została znaleziona nieprzytomna 16 sierpnia w mieszkaniu w Greenville w Karolinie Południowej. Na miejsce wezwano służby i ratowników medycznych w związku z zatrzymaniem akcji serca. Próby reanimacji zakończyły się niepowodzeniem.

GettyImages-1243211818 (1).jpg Getty Images © Michael Buckner

W chwili śmierci Panettiere przebywała w Greenville ze swoim wieloletnim partnerem Brianem Hickersonem oraz jego bratem Zachem. To oni wezwali pomoc. Według policyjnego raportu Hickerson pokazał funkcjonariuszom "torbę z lekami", które miała przyjmować aktorka. Wcześniej informowano również, że Brian Hickerson podał Panettiere Narcan, lek stosowany do odwracania skutków przedawkowania opioidów. Okoliczności śmierci aktorki nadal są przedmiotem policyjnego śledztwa. W sprawę miała zaangażować się również amerykańska agencja antynarkotykowa DEA. Policja podkreślała wcześniej, że wstępne ustalenia nie wskazywały na udział osób trzecich ani inne podejrzane okoliczności.

Panettiere przez lata otwarcie mówiła o swoich problemach z uzależnieniem. W 2022 roku przyznała, że zmagała się z uzależnieniem od opioidów i alkoholu. Opowiadała również o depresji poporodowej, której doświadczyła po narodzinach córki Kayi, oraz o związanych z nią stanach lękowych i atakach paniki.

Aktorka rozpoczęła karierę jako dziecko. Popularność przyniosła jej przede wszystkim rola cheerleaderki Claire Bennet w serialu "Herosi". Na dużym ekranie mogliśmy ją oglądać m.in. w dwóch odsłonach serii "Krzyk".

"Krzyk VI" - zwiastun



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