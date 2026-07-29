Newsy Seriale Co z ekranizacją "Warhammer 40,000" z Henrym Cavillem? Mamy dobre i złe wiadomości
VOD / Seriale

Co z ekranizacją "Warhammer 40,000" z Henrym Cavillem? Mamy dobre i złe wiadomości

GamesRadar / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ukochany+projekt+Henry%27ego+Cavilla+%22Warhammer+40%2C000%22+dosta%C5%82+wzmocnienie+w+postaci+Mike%27a+Flanagana-167807
Co z ekranizacją &quot;Warhammer 40,000&quot; z Henrym Cavillem? Mamy dobre i złe wiadomości
Większość fanów "Warhammer 40,000" chyba zdążyła już zaakceptować, że zapowiedziana w 2022 roku przez Amazon serialowa adaptacja gry nigdy nie nastąpi. A tymczasem teraz okazuje się, że projekt wciąż jest żywy, rozwijany i właśnie zyskał bardzo ważną osobę.

Henry Cavill wreszcie spełni swoje marzenie? Nie tak szybko



Co ciekawe, nowe doniesienia nie pochodzą z dedykowanego projektowi komunikatu prasowego, a ze sprawozdania finansowego Games Workshop (właściciela marki "Warhammer") zaprezentowanego przez szefa koncernu Kevina Rountree. 

To właśnie w sprawozdaniu znalazła się informacja, że z projektem związał się sam Mike Flanagan. Filmowiec dzięki serialowym horrorom dla platformy Netflix (np. "Nawiedzony dom na wzgórzu") ma oddane grono fanów i jego dołączenie jako producenta, scenarzysty, a być może także showrunnera i reżysera, z całą pewnością zostanie przyjęte z radością.

Jednak informacja to oznacza, że projekt "Warhammer 40,000" szybko nie ujrzy światła dziennego. Flanagan jest bowiem bardzo zajętym człowiekiem. W przygotowaniu ma serial m.in. serial "Carrie" oraz film "The Exorcist". Potwierdził to też Rountree, który stwierdził, że realizacja serialu zajmie lata.

Nie jest więc jasne, czy w serialu ostatecznie pojawi się jeden z największych fanów gry Henry Cavill. Aktor jest z projektem związany niemal od chwili jego ogłoszenia. Trudno jednak przewidzieć, ile jeszcze będzie czekał.


Więcej serialowego "Warhammer 40,000"



Na pocieszenie Rountree miał też i dobrą wiadomość. Aktorski "Warhammer 40,000" nie jest jedynym projektem, nad którym pracują Amazon i Games Workshop.

W przygotowaniu jest również serial animowany inspirowany grą "Warhammer 40,000". Zbyt wiele o projekcie na razie nie wiemy. Podobno skupi się on na kosmiczny marines, a dokładnie na Straży Śmierci.

Projekt ma już scenarzystę. To znany z produkcji Apple'a "Władcy przestworzy" John Orloff.

Czym jest "Warhammer 40,000"?



"Warhammer 40,000" jest strategiczną grą bitewną powstałą za sprawą popularności "Dungeons & Dragons". Games Workshop, które produkowało miniaturowe figurki dla D&D, postanowiło wypuścić własną grę fabularną. Najpierw było osadzone w świecie fantasy "Warhammer Fantasy Battle". Zaś w 1987 roku powstała siostrzana gra w konwencji science-fiction "Warhammer 40,000".

Akcja gry rozgrywa się w dalekiej przyszłości. Świat targany jest wielkimi konfliktami, w których ludzkość zmaga się z innymi kosmicznymi rasami. Imperium Ludzkości oparte na ksenofobicznym reżimie zdobyło dominującą pozycję dzięki Kosmicznym Marines, nadludzko sprawni wojownicy przestrzegającego specyficznego kodeksu postępowania. 

Zwiastun "Warhammer 40,000: Armageddon". Najnowszej edycji gry, wydanej w tym roku



Powiązane artykuły Mike Flanagan

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Kto zdobędzie Złote Lwiątka na FPFF w Gdyni? Oto nominacje

Nie żyje Kavinsky. Autor utworu "Nightcall" do filmu "Drive" miał 50 lat

1 komentarz
Inne Filmy

Jared Leto oskarżony o przemoc seksualną przez cztery kobiety

15 komentarzy
VOD Filmy

"Martwe zło: Ogień" wkrótce na VOD

1 komentarz
Inne Filmy

Sierpniowe odsłony projektu "50 na 51"

Filmy

Alexandra Daddario w filmie o upadku amerykańskiego snu

Filmy

Ile kasy dostał Robert Downey Jr za rolę Dooma?

21 komentarzy