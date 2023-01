Ulubiony striptizer kobiet powraca na wielki ekran. Zobacz Mini Maraton Magic Mike już 10 lutego!

10 lutego na wielkie ekrany powraca Magic Mike by zaprezentować nam swój ostatni taniec, jednak Ci którzy chcą przypomnieć sobie losy uwielbianego striptizera i członków Kings of Tampa koniecznie powinni wybrać się na mini maraton, podczas którego wyświetlone zostaną dwie części serii: " Magic Mike XXL " oraz premierowo " Magic Mike: Ostatni taniec ". Bilety właśnie trafiły do sprzedaży, a więc wiecie co robić!W 2012 roku połowa kobiet na świecie zaczęła patrzeć zupełnie inaczej na Channinga Tatuma , aktora, który wciela się w rolę Magic Mike'a w serii filmów o przygodach przystojnego striptizera. Co ciekawe Channing Tatum jako 19-latek zrezygnował z nauki na uniwersytecie i zarabiał właśnie jako striptizer i to jego historia stała się inspiracją do powstania uwielbianej serii "Magic Mike". Teraz będziemy mogli ponownie podziwiać go w akcji na kinowym ekranie. 10 lutego o 20:00 w wybranych kinach Cinema City wyświetlimy dwie ostatnie części filmu, tak więc wrócimy wspomnieniami do ostatniego występu członków Kings of Tampa, w którego skład wchodzili oprócz Magic Mike'a - Ken, Big Dick Richie, Tarzan oraz Tito, a następnie obejrzymy premierowo ostatni taniec Magic Mike'a z nowymi, seksownymi tancerzami.Akcja " Magic Mike XXL " rozgrywa się trzy lata po tym, jak Mike, będąc u szczytu sławy, zakończył karierę striptizera. Teraz pozostali członkowie Kings of Tampa są gotowi skończyć z tym zajęciem. Chcą to jednak zrobić w swoim stylu: wystąpić w Myrtle Beach ostatni raz, z wielką pompą i zaprosić na scenę legendarną gwiazdę — Magic Mike'a. W drodze na ostatnie przedstawienie z kilkoma postojami w Jacksonville i Savannah, które mają służyć odbudowaniu starych przyjaźni i nawiązaniu nowych, Mike i jego koledzy opanowują nowe ruchy i na różne sposoby rozprawiają się z przeszłością. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd: Channing Tatum Elizabeth Banks czy Jada Pinkett Smith W " Magic Mike: Ostatni taniec ", "Magic" Mike Lane powraca na scenę po długiej przerwie. Jego interes spalił na panewce, tak więc spłukany musiał się zatrudnić jako barman na Florydzie. Ale w nadziei na przysłowiową ostatnią szarżę Mike udaje się do Londynu z bogatą celebrytką, która kusi go propozycją nie do odrzucenia. Kobietą kierują też jednak jej własne, skrywane powody. Mike wreszcie dowiaduje się, o co naprawdę chodzi jego towarzyszce, ale nie ma już odwrotu. Czy razem z nowymi, seksownymi tancerzami, których musi doprowadzić do porządku i formy, zdoła sprostać oczekiwaniom? O tym Panie przekonają się już 7 lutego na przedpremierowym seansie! Wiemy jednak, że nie zabraknie gorących scen tanecznych i przystojnego Channinga Tatuma . U boku aktora zobaczymy takie gwiazdy jak: Salma Hayek Nancy Carroll czy Gavin Spokes Najlepsze na koniec! Członkowie Unlimited mini maraton oglądają w ramach abonamentu bez dodatkowych opłat. Bilety w cenie od 32 zł czekają na zainteresowanych tutaj: https://www.cinema-city.pl/filmy/maraton-magic-mike/ Tak więc tanecznym krokiem kupujcie bilety i przygotujcie się na wyjątkowo gorące widowisko.