"Wicked: Na dobre" jeszcze w tym roku na VOD

Jak donosi portal Deadline, jeszcze w tym roku musical "Wicked: Na dobre" będzie można obejrzeć bez wychodzenia z domu. Universal ogłosił datę premiery filmu w dystrybucji cyfrowej.
Kiedy "Wicked: Na dobre" trafi do sprzedaży i wypożyczenia na platformach streamingowych?
Według portalu Deadline, premiera "Wicked: Na dobre"
na platformach streamingowych będzie miała miejsce już w najbliższy wtorek, 30 grudnia
. Oznacza to, że film w Ameryce trafi do dystrybucji cyfrowej po 43 dniach pobytu w kinach.
Dla porównania rok temu "Wicked
" zadebiutowało w streamingu 31 grudnia, 39 dni po premierze kinowej. Film był wielkim hitem tylko pierwszego dnia zgarniając 26 milionów dolarów.
Oczywiście na razie "Wicked: Na dobre" będzie można w streamingu kupić lub też odpłatnie wypożyczyć
. Kiedy trafi do biblioteki Peacock w ramach abonamentu, tego na razie nie wiadomo. Wiemy za to, kiedy film będą mogli kupić fani nośników fizycznych. Musical na 4K UHD, Blu-ray i DVD zadebiutuje 26 stycznia 2026 roku
. "Wicked: Na dobre"
to kontynuacja historii Elfaby, Glindy i Czarodzieja z Krainy Oz. Film na całym świecie zarobił 490 milionów dolarów. Jest to 11. najbardziej kasowa amerykańska produkcja tego roku.
Zwiastun filmu "Wicked: Na dobre"