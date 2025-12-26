Newsy Filmy "Wicked: Na dobre" jeszcze w tym roku na VOD
"Wicked: Na dobre" jeszcze w tym roku na VOD

Deadline
https://www.filmweb.pl/news/Universal+og%C5%82asza+dat%C4%99+premiery+VOD+na+platformach+streamingowych-164510
&quot;Wicked: Na dobre&quot; jeszcze w tym roku na VOD
Jak donosi portal Deadline, jeszcze w tym roku musical "Wicked: Na dobre" będzie można obejrzeć bez wychodzenia z domu. Universal ogłosił datę premiery filmu w dystrybucji cyfrowej.

Kiedy "Wicked: Na dobre" trafi do sprzedaży i wypożyczenia na platformach streamingowych?



Według portalu Deadline, premiera "Wicked: Na dobre" na platformach streamingowych będzie miała miejsce już w najbliższy wtorek, 30 grudnia. Oznacza to, że film w Ameryce trafi do dystrybucji cyfrowej po 43 dniach pobytu w kinach.

Dla porównania rok temu "Wicked" zadebiutowało w streamingu 31 grudnia, 39 dni po premierze kinowej. Film był wielkim hitem tylko pierwszego dnia zgarniając 26 milionów dolarów.


Oczywiście na razie "Wicked: Na dobre" będzie można w streamingu kupić lub też odpłatnie wypożyczyć. Kiedy trafi do biblioteki Peacock w ramach abonamentu, tego na razie nie wiadomo. Wiemy za to, kiedy film będą mogli kupić fani nośników fizycznych. Musical na 4K UHD, Blu-ray i DVD zadebiutuje 26 stycznia 2026 roku.

"Wicked: Na dobre" to kontynuacja historii Elfaby, Glindy i Czarodzieja z Krainy Oz. Film na całym świecie zarobił 490 milionów dolarów. Jest to 11. najbardziej kasowa amerykańska produkcja tego roku.

Zwiastun filmu "Wicked: Na dobre"




