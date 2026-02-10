To już pewne! Nowa "Mumia" w 2028 roku. W obsadzie Brendan Fraser i Rachel Weisz!

Rick O'Connell i Evelyn Carnahan wracają. To już pewne. Studio Universal właśnie ogłosiło datę premiery filmu "The Mummy".
Czy to trzecia czy też czwarta część "Mumii"?
Nowa "Mumia"
trafi do amerykańskich kin 19 maja 2028 roku
. Za widowisko odpowiada ekipa Radio Silence, czyli Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
. Gwiazdami projektu są Brendan Fraser
i Rachel Weisz
, którzy pojawią się jako Rick O'Connell i Evelyn Carnahan.
I tu pojawia się pytanie, na które fani cyklu nie znają odpowiedzi: jaki numer powinna mieć ta "Mumia"
. Rick O'Connell i Evelyn Carnahan po raz pierwszy pojawili się w widowisku z 1999 roku pod tytułem "Mumia"
. Potem powrócili w filmach "Mumia powraca"
i "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka"
. O ile jednak we wszystkich trzech filmach Ricka grał Brendan Fraser
, o tyle Rachel Weisz
pojawiła się jako Evelyn zaledwie w dwóch pierwszych. Postać powróciła w trójce, ale zagrała ją Maria Bello
.
Na pytanie to tym bardziej trudno dać odpowiedź, że fabuła nowego filmu jest trzymana w tajemnicy. Wiemy jedynie, że jej autorem jest David Coggeshall
, czyli scenarzysta komedii familijnej "Plan wycieczki
" oraz horrorów "Wybawienie
" i "Sierota. Narodziny zła
".
Radio Silence mają właśnie nowy film - "Zabawa w pochowanego 2
", który trafi do kin na całym świecie w marcu. Brendana Frasera
możemy aktualnie oglądać w kinach w obrazie "Rodzina do wynajęcia
". Z kolei Rachel Weisz
nie widzieliśmy na dużym ekranie od 2021 roku i widowiska Marvela "Czarna Wdowa
".
Zwiastun filmu "Mumia"