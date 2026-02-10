Newsy Filmy To już pewne! Nowa "Mumia" w 2028 roku. W obsadzie Brendan Fraser i Rachel Weisz!
Filmy

To już pewne! Nowa "Mumia" w 2028 roku. W obsadzie Brendan Fraser i Rachel Weisz!

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Universal+og%C5%82asza+dat%C4%99+premiery+widowiska+%22Mumia%22.+W+filmie+powr%C3%B3c%C4%85+gwiazdy+%22Mumii%22+z+1999+roku+Brendan+Fraser+i+Rachel+Weisz-165126
To już pewne! Nowa &quot;Mumia&quot; w 2028 roku. W obsadzie Brendan Fraser i Rachel Weisz!
Rick O'Connell i Evelyn Carnahan wracają. To już pewne. Studio Universal właśnie ogłosiło datę premiery filmu "The Mummy".

Czy to trzecia czy też czwarta część "Mumii"?



Nowa "Mumia" trafi do amerykańskich kin 19 maja 2028 roku. Za widowisko odpowiada ekipa Radio Silence, czyli Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett. Gwiazdami projektu są Brendan Fraser i Rachel Weisz, którzy pojawią się jako Rick O'Connell i Evelyn Carnahan.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

I tu pojawia się pytanie, na które fani cyklu nie znają odpowiedzi: jaki numer powinna mieć ta "Mumia". Rick O'Connell i Evelyn Carnahan po raz pierwszy pojawili się w widowisku z 1999 roku pod tytułem "Mumia". Potem powrócili w filmach "Mumia powraca" i "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka". O ile jednak we wszystkich trzech filmach Ricka grał Brendan Fraser, o tyle Rachel Weisz pojawiła się jako Evelyn zaledwie w dwóch pierwszych. Postać powróciła w trójce, ale zagrała ją Maria Bello.

Na pytanie to tym bardziej trudno dać odpowiedź, że fabuła nowego filmu jest trzymana w tajemnicy. Wiemy jedynie, że jej autorem jest David Coggeshall, czyli scenarzysta komedii familijnej "Plan wycieczki" oraz horrorów "Wybawienie" i "Sierota. Narodziny zła".

Radio Silence mają właśnie nowy film - "Zabawa w pochowanego 2", który trafi do kin na całym świecie w marcu. Brendana Frasera możemy aktualnie oglądać w kinach w obrazie "Rodzina do wynajęcia". Z kolei Rachel Weisz nie widzieliśmy na dużym ekranie od 2021 roku i widowiska Marvela "Czarna Wdowa".

Zwiastun filmu "Mumia"




Powiązane artykuły The Mummy

Zobacz wszystkie artykuły

The Mummy  (2028)

 The Mummy

Najnowsze Newsy

Filmy

Mike Flanagan ekranizuje JESZCZE JEDNĄ historię Stephena Kinga

2 komentarze
Filmy Wideo

"Erupcja". Charli xcx w Warszawie! Zobacz zwiastun

2 komentarze
VOD Seriale Wideo

"One Piece". Marzenia się spełniają! W zwiastunie 2. sezonu

3 komentarze
Filmy Box office

"Dalej jazda 2" najpopularniejszym filmem weekendu w kinach

Filmy

Nicole Kidman w thrillerze erotycznym od studia A24

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Weź udział w ankiecie oscarowej i wytypuj zwycięzców!

1 komentarz
Filmy

Emma Roberts zawalczy o życie w mrocznym lesie

1 komentarz