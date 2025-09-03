Jordan Peele nie wie, o czym będzie jego nowy film? Projekt zniknął z kalendarza premier

Mamy złą wiadomość dla fanów Jordana Peele'a. Jeśli czekaliście na premierę jego nowego filmu, musicie uzbroić się w cierpliwość.
Daniel Kaluuya i Jordan Peele na planie filmu "Nie!"
Co się dzieje z nowym projektem Jordana Peele'a?
Jak podaje blog World of Reel, Universal usunął z kalendarza premier nowy film Jordana Peele'a
. Tajemnicze dzieło autora "Uciekaj!
" miało trafić na ekrany 23 października 2026 roku.
Przypomnijmy: pierwotnie Universal chciał wprowadzić niemający tytułu projekt do kin 24 grudnia 2024 roku. Plany pokrzyżowały jednak strajki scenarzystów. W międzyczasie Peele
miał na nowo przemyśleć koncepcję filmu, co doprowadziło do kolejnego opóźnienia. Co ciekawe, jeden z informatorów sugeruje, że twórca "Uciekaj!" sam nie wie jeszcze, o czym będzie jego kolejny film. Jeśli rzeczywiście tak jest, rok 2026 prawdopodobnie nigdy nie był realistyczną datę.
"Nie!" w podcaście Mam parę uwag
Aktualnie filmografię Jordana Peele'a
zamyka horror "Nie!
", który trafił na ekrany w 2022 roku. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
Zobacz zwiastun horroru "Jestem nim"
W listopadzie na ekrany polskich kin trafi wyprodukowany przez Jordana Peele'a
horror "Jestem nim
", którego akcja rozgrywa się w środowisku zawodników futbolu amerykańskiego. Zobaczcie zwiastun:
W przededniu ważnego wydarzenia sportowego Cam zostaje zaatakowany przez oszalałego fana i doznaje potencjalnie kończącego karierę urazu mózgu. Kiedy wszystko wydaje się stracone, Cam otrzymuje koło ratunkowe, gdy Isaiah White (Marlon Wayans
), legendarny ośmiokrotny rozgrywający mistrzostw i mega gwiazda oferuje Camowi trening w odizolowanym kompleksie Isaiaha. Jednak, w miarę jak trening Cama nabiera tempa, charyzma Isaiaha zaczyna przekształcać się w coś mroczniejszego, co może kosztować Cama więcej, niż kiedykolwiek się spodziewał.