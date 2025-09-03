Newsy Filmy Jordan Peele nie wie, o czym będzie jego nowy film? Projekt zniknął z kalendarza premier
Jordan Peele nie wie, o czym będzie jego nowy film? Projekt zniknął z kalendarza premier

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Universal+usun%C4%85%C5%82+nowy+film+Jordana+Peele%27a+z+kalendarza+premier.+Co+si%C4%99+dzieje+z+projektem-162755
źródło: Getty Images
autor: Jemal Countess
Mamy złą wiadomość dla fanów Jordana Peele'a. Jeśli czekaliście na premierę jego nowego filmu, musicie uzbroić się w cierpliwość.

Daniel Kaluuya i Jordan Peele na planie filmu "Nie!"

Co się dzieje z nowym projektem Jordana Peele'a?


Jak podaje blog World of Reel, Universal usunął z kalendarza premier nowy film Jordana Peele'a. Tajemnicze dzieło autora "Uciekaj!" miało trafić na ekrany 23 października 2026 roku. 

Przypomnijmy: pierwotnie Universal chciał wprowadzić niemający tytułu projekt do kin 24 grudnia 2024 roku. Plany pokrzyżowały jednak strajki scenarzystów. W międzyczasie Peele miał na nowo przemyśleć koncepcję filmu, co doprowadziło do kolejnego opóźnienia. Co ciekawe, jeden z informatorów sugeruje, że twórca "Uciekaj!" sam nie wie jeszcze, o czym będzie jego kolejny film. Jeśli rzeczywiście tak jest, rok 2026 prawdopodobnie nigdy nie był realistyczną datę.

"Nie!" w podcaście Mam parę uwag


Aktualnie filmografię Jordana Peele'a zamyka horror "Nie!", który trafił na ekrany w 2022 roku. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: 



Zobacz zwiastun horroru "Jestem nim"


W listopadzie na ekrany polskich kin trafi wyprodukowany przez Jordana Peele'a horror "Jestem nim", którego akcja rozgrywa się w środowisku zawodników futbolu amerykańskiego. Zobaczcie zwiastun: 



W przededniu ważnego wydarzenia sportowego Cam zostaje zaatakowany przez oszalałego fana i doznaje potencjalnie kończącego karierę urazu mózgu. Kiedy wszystko wydaje się stracone, Cam otrzymuje koło ratunkowe, gdy Isaiah White (Marlon Wayans), legendarny ośmiokrotny rozgrywający mistrzostw i mega gwiazda oferuje Camowi trening w odizolowanym kompleksie Isaiaha. Jednak, w miarę jak trening Cama nabiera tempa, charyzma Isaiaha zaczyna przekształcać się w coś mroczniejszego, co może kosztować Cama więcej, niż kiedykolwiek się spodziewał.

